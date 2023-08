Schweizer Großbank UBS entlässt offenbar Mitarbeiter von Credit Suisse

Nach der Übernahme der Credit Suisse beschließt die Schweizer Bank UBS nun Entlassungen. Auch einzelne Standorte sollen geschlossen werden.

Die UBS trennt sich in den USA von ehemaligen Credit-Suisse-Mitarbeitern. (Foto: Reuters) Logo der Credit Suisse

New York Die Schweizer Großbank UBS entlässt einem Insider zufolge diese Woche in New York Mitarbeiter der Investmentbank der jüngst übernommenen Credit Suisse. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch. Zum Umfang der Entlassungen und zu den betroffenen Geschäftsbereichen waren zunächst keine Details zu erhalten.

Zusätzlich zu den Entlassungen in New York habe UBS beschlossen, das Büro der Credit Suisse in Houston zu schließen. UBS und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme ab.

Um einen Bankensturm zu beenden, orchestrierte die Schweizer Regierung Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Mitte Juni wurde die größte Übernahme in der Bankbranche seit der Finanzkrise vollzogen.

