Schweizer Großbank UBS streicht offenbar Zehntausende Stellen bei der Credit Suisse

Der UBS-CEO will die Investment-Sparte der Credit Suisse verkleinern.

Zürich Den Beschäftigten der Credit Suisse stehen harte Zeiten bevor: Rund die Hälfte der noch verbliebenen 45.000 Jobs bei der einst zweitgrößten Schweizer Bank könnten wegfallen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertrauten Personen. Die UBS wollte den Bericht nicht kommentieren.

Insgesamt könnte die Integration der Credit Suisse bis zu 35.000 Jobs kosten, heißt es in dem Bericht weiter. Die erste Kündigungsrunde soll bereits im Juli beginnen, zwei weitere im Herbst folgen.

Die UBS hatte den einst größten Konkurrenten Mitte März im Zuge einer staatlich verordneten Rettungsaktion übernommen. Zuvor hatten Credit-Suisse-Kunden im großen Stil Gelder von der Bank abgezogen und das Institut in Liquiditätsnot gebracht.

Nach dem Vollzug der Übernahme war die Belegschaft der neuen Schweizer Megabank auf 120.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeschwollen. Der Stellenabbau entspräche dann knapp 30 Prozent der Gesamtbelegschaft. Die UBS erhofft sich davon in den kommenden Jahren Einsparungen von rund sechs Milliarden Dollar pro Jahr.

Besonders hart dürfte der Jobabbau die Investmentbank der Credit Suisse treffen. Die hatte in der Vergangenheit milliardenschwere Verluste eingefahren und damit stark zum Vertrauensverlust der Kunden in die Credit Suisse beigetragen. UBS-Chef Sergio Ermotti hatte stets betont, die von der Credit Suisse übernommenen Risiken im Investmentbanking radikal zurückgefahren.

Vollständige Integration als Basisszenario

Am geringsten dürften die Kürzungen in der Vermögensverwaltung ausfallen. Die betrachtet Ermotti auch bei der neu formierten UBS als Kerngeschäft. Offen bleibt dagegen die Zukunft des Geschäfts auf dem Schweizer Heimatmarkt. Insbesondere in der Schweizer Politik mehrten sich zuletzt die Stimmen, die eine Abspaltung der Sparte und einen Erhalt als eigenständige Bank gefordert hatten.

Allerdings schwinden auch hier die Hoffnungen, dass die Credit Suisse Schweiz und damit auch Filialen und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ermotti hatte zuletzt vor der Belegschaft betont, dass er die komplette Integration der Credit Suisse als Basisszenario betrachtet.

Mehr: UBS-Chef deutet Stellenabbau bei der Investmentbank der Credit Suisse an.