Die Notübernahme des einstigen Konkurrenten wird der UBS einen gewaltigen Bilanzgewinn bescheren. Doch die Bank hat ein Interesse, diesen möglichst kleinzurechnen.

Die UBS zahlte drei Milliarden Dollar für die Credit Suisse, die rund 43 Milliarden Dollar Eigenkapital ausgewiesen hat. (Foto: Reuters) UBS-Chairman Colm Kelleher und CEO Sergio Ermotti

Zürich „Brilliant verhandelt“, „Schnäppchen“, „Jahrhundertdeal“: Dass sich die Notübernahme der Credit Suisse bei einem Preis von drei Milliarden Dollar für die UBS lohnen würde, darin waren sich Analysten und Banker schnell einig.

Doch in welchem Umfang profitieren die größte Schweizer Bank und ihre Aktionäre von dem Deal? Mit einer exakten Schätzung tun sich auch Experten schwer. Die UBS selbst hat einen großen Anreiz, den Gewinn zunächst möglichst niedrig anzusetzen. Denn ein allzu hoher Gewinn ist für die Bank durchaus brisant.

Schon jetzt ist klar: In diesem Jahr dürfte die UBS einen rekordhohen Bilanzgewinn ausweisen, welcher der Bank auch langfristig große Spielräume verschafft. Das liegt an einer äußert seltenen Bilanzposition: dem sogenannten „Badwill“, also der Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem bilanziellen Eigenkapital der Credit Suisse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen