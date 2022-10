Sentiment-Indikator Sparkassen-Vorstände fürchten Wirtschaftskrise – deutlicher Einbruch der Kreditnachfrage

Frankfurt Die Vorstände der deutschen Sparkassen blicken so pessimistisch in die Zukunft wie seit dem Höhepunkt der Coronapandemie nicht mehr. Die aktuelle Energiekrise, die damit verbundene Angst vor einer Rezession und die Verunsicherung durch den deutlich strikteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) haben den seit Mitte 2020 erhobenen S-Finanzklima-Index im dritten Quartal 2022 auf den tiefsten Stand seit Beginn der Berechnung sinken lassen.

Mit 58,4 Punkten fällt das S-Finanzklima zu Beginn des zweiten Halbjahres zum dritten Mal in Folge niedriger aus. „Mittlerweile halten die Sparkassen die aktuelle Inflations- und Energiekrise für ähnlich gefährlich wie die Coronakrise im Jahr 2020“, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, dem Wertpapierdienstleister der Sparkassen. Bislang würden allerdings noch die Befürchtungen dominieren und noch nicht tatsächliche Geschäftseinbrüche.

Das Deka-S-Finanzklima ist eine Maßzahl für die aktuelle Lage in der deutschen Wirtschaft und an den Finanzmärkten aus Sicht der regionalen Kreditinstitute der Sparkassen-Finanzgruppe. Es handelt sich um einen Sentimentindex, der quartalsweise aus einer Umfrage unter den Vorständen der deutschen Sparkassen hervorgeht und den das Handelsblatt in Zukunft regelmäßig veröffentlichen wird.

Trotz des skeptischen Blicks auf die Konjunktur sieht die Hälfte der befragten Sparkassenvorstände die Unternehmen in ihrem Geschäftsgebiet gut vorbereitet auf die Energiesituation im Winterhalbjahr. „Dies reflektiert vor allem die erheblichen Energie-Einsparungen, die die Industrieunternehmen gegenwärtig in Deutschland vornehmen“, erläutert Kater.

Dieses Ergebnis stütze den Optimismus, dass die dritte Stufe des Gas-Notfallplans der Bundesregierung, die sogenannte Erdgasmangellage, vermieden werden könne. Die dritte Stufe würde eine Rationierung von Gaslieferungen auslösen.

„Sollten nun auch die privaten Haushalte Energie in ähnlicher Größenordnung wie die Industrie einsparen, wird eine Erdgasmangellage tatsächlich nicht eintreten“, meint der Chefvolkswirt. Das wahrscheinlichste Szenario für diesen Winter ist nach Einschätzung der Sparkassen somit weniger ein Erdgasmangel-Szenario als ein Erdgas-Einsparszenario.

Einbruch der Kreditnachfrage

Deutliche Spuren hinterlässt die Eintrübung der Konjunkturperspektiven bereits bei der Einschätzung von Kreditnachfrage und -angebot. Der Saldo der Kreditvergabebereitschaft der Sparkassen hat sich zu Beginn des Herbstes erneut auf nur noch 12,5 Punkte verschlechtert. „Damit nahm die Kreditangebotskomponente spürbar ab, nachdem die Kreditvergabebereitschaft in den vergangenen Quartalen sehr stabil geblieben war“, sagt Kater.

Bei einem Saldo von null würden sich die Einschätzungen der Sparkassenvorstände, die eine Verbesserung der Kreditvergabebereitschaft sehen, genau mit denen ausgleichen, die eine Verschlechterung konstatieren. Insgesamt ist die Kreditvergabebereitschaft der Sparkassen also noch immer positiv. Allerdings lag der Wert vor einem Jahr noch deutlich über 40 Punkten.

Auf der Nachfrageseite verzeichnete das S-Finanzklima einen noch deutlich stärkeren Einbruch. Hier kam es zum stärksten Rückgang seit Beginn der Berechnung des Indexes.

Der mit minus 81,6 Saldenpunkten extrem niedrige Wert für die Nachfrage nach Realkrediten deutet nach Katers Einschätzung eindeutig auf den Immobilienbereich als Ursache der rückläufigen Kreditnachfrage hin. In den vergangenen Tagen hatten gleich mehrere prominente Sparkassenmanager von einem Einbruch der Immobilienfinanzierung berichtet. „Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen. Viele Projekte im Planungsstadium werden storniert“, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis im Interview mit dem Handelsblatt.

Unterstützung für Zinsanhebungen der EZB

Obwohl schnell steigende Zinsen auch die Bilanzen von Kreditinstituten deutlich belasten können, befürworten die Spitzenmanager der Sparkassen den strikteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank. Auch für die Unternehmen sind die gestiegenen Zinsen nach Auffassung der regionalen Kreditinstitute verkraftbar.

Die jüngsten kräftigen Zinsanhebungen durch die EZB finden bei den Sparkassen breite Zustimmung – die Institute würden gerne weitere Leitzinssteigerungen sehen, die die Sätze im Euroraum in den Bereich von 1,5 bis zwei Prozent und sogar darüber hinaus heben könnten.

Nur eine Minderheit von gut 20 Prozent hält angesichts der Gefahr einer Wirtschaftskrise eine Pause bei der Zinsstraffung für notwendig. Die Sparkassen zählten zu den härtesten deutschen Kritikern der langjährigen Minuszinspolitik der EZB und hatten immer wieder vehement einen Kurswechsel gefordert.

