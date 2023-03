 Silicon Valley Bank: HSBC übernimmt SVB UK für ein Pfund – Tech-Firmen erleichtert

Sitz von SVB UK am Finsbury Square in London

London Mit Erleichterung haben britische Tech-Firmen auf die Rettung der Silicon Valley Bank (SVB) in Großbritannien reagiert. „Der Regierung gebührt große Anerkennung“, sagte Dom Hallas, Geschäftsführer des britischen Technologieverbands Coadec. Die Beteiligten hätten „Hunderte der innovativsten Unternehmen des Vereinigten Königreichs gerettet“.

Die Großbank HSBC hatte die SVB UK am Montagmorgen für den symbolischen Kaufpreis von einem Pfund übernommen. Die Rettung kam nach Krisengesprächen zwischen der Bank of England und der britischen Regierung zustande. „Heute Morgen haben die Regierung und die Bank of England einen privaten Verkauf der Silicon Valley Bank UK an die HSBC ermöglicht. Die Einlagen werden geschützt, ohne dass der Steuerzahler belastet wird“, twitterte Finanzminister Jeremy Hunt.

Der konservativen Regierung in London war es besonders wichtig, die Rettung ohne öffentliche Mittel zu erreichen. Eine Rettung auf Kosten der Steuerzahler wäre kaum vermittelbar gewesen, nachdem der Staat die britischen Banken während der Finanzkrise 2008 mit Milliardenhilfen gerettet hatte und dafür hinterher heftig kritisiert wurde.

Hunt hatte am Wochenende betont, der Regierung ginge es nicht nur um kurzfristige Liquiditätshilfen, sondern auch um eine langfristige Lösung. „Es geht um die vielversprechendsten Unternehmen unserer Wirtschaft“, sagte der Finanzminister. Der britische Premier Rishi Sunak hat die Förderung der Start-up-Branche unter dem Motto „Innovation Nation“ ins Zentrum seiner Wirtschaftspolitik gerückt. Er wolle Großbritannien zum „nächsten Silicon Valley“ machen, hatte Sunak kürzlich angekündigt.

Die Bank of England hatte die SVB UK am Freitag in die Insolvenz geschickt, nachdem der amerikanische Mutterkonzern zahlungsunfähig geworden war. „Die Bank und das Finanzministerium können bestätigen, dass die Gelder aller Einleger bei SVB UK infolge dieser Transaktion sicher sind“, schrieben die Notenbanker am Montag nach der Übernahme durch die HSBC. Die Geschäfte von SVB UK würden normal weitergeführt. Alle Dienstleistungen würden wie gewohnt angeboten und die Kunden sollten keine Änderungen bemerken. Die britische Tochter soll mehr als 3.000 Geschäftskunden in Großbritannien haben.

Keine andere britische Bank sei von diesen Maßnahmen oder von der Abwicklung der US-Mutterbank der SVB UK direkt betroffen, so die Bank of England in ihrer Erklärung. „Das britische Bankensystem im weiteren Sinne bleibt sicher, solide und gut kapitalisiert.“

Mehr zum Thema:

„Diese Übernahme ist für unser Geschäft in Großbritannien strategisch sehr sinnvoll“, sagte HSBC-Vorstandschef Noel Quinn. „Sie stärkt unser kommerzielles Bankgeschäft und verbessert unsere Fähigkeit, innovative und schnell wachsende Unternehmen, auch in den Bereichen Technologie und Biowissenschaften, zu betreuen.“

Die SVB UK hatte ausstehende Kredite in Höhe von rund 5,5 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 6,2 Milliarden Euro) und Einlagen in Höhe von rund 6,7 Milliarden Pfund (etwa 7,5 Milliarden Euro), teilte HSBC mit.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 habe SVB UK einen Gewinn vor Steuern von 88 Millionen Pfund erzielt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Muttergesellschaften von SVB UK seien von der Transaktion ausgenommen.

Börsenkurse von Banken und Versicherungen sinken

Viele börsennotierte Unternehmen in Großbritannien versicherten am Montagmorgen ihren Investoren, dass sie die Silicon Valley Bank entweder gar nicht oder kaum genutzt hätten. Dennoch reagierte die Börse in London nach Handelsbeginn mit Einbußen, wobei die Aktien von Banken und Versicherungen besonders betroffen waren.

Analysten sehen jedoch nur geringe Risiken für europäische Banken. „Die europäischen Banken haben eine geringere Einlagenkonzentration, verzeichnen immer noch relativ gesunde Einlagenströme, arbeiten mit großen Liquiditätsportfolios und sind weiterhin gut kapitalisiert“, schrieb Andre Coombs von der US-Großbank Citigroup.

Mehr: HSBC übernimmt britische Tochter der Silicon Valley Bank