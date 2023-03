Silicon Valley Bank US-Behörden versuchen Schaden nach SVB-Pleite gering zu halten

New York US-Behörden suchen unter Hochdruck nach Strategien, um den Schaden und die Ansteckungsgefahr nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) möglichst gering zu halten. Dabei würden vor allem zwei Optionen diskutiert, wie US-Medien berichten.

Zum einen könnte die US-Einlagensicherung FDIC die gesamten Einlagen des Instituts garantieren. Zum anderen könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in einem zusätzlichen Schritt auch andere Finanzinstitute unterstützen, die direkt von der Pleite der Bank betroffen sind. Das berichtete der US-Börsensender CNBC.

So ein Schritt könnte womöglich auch dem Stablecoin-Anbieter Circle zu Gute kommen. Circle gibt den wertstabilen Token USDC heraus, der eigentlich immer den Wert von einem Dollar haben soll. Allerdings waren 3,3 Milliarden Dollar aus Circles mehr als 40 Milliarden Dollar großer Reserve bei der SVB geparkt, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Daraufhin verloren der USDC und andere Stablecoins ihre Bindung zum Dollar. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) hatte sich der Kurs jedoch schon wieder deutlich erholt und notierte bei 97 Cent.

Die Silicon Valley Bank war die Hausbank der Techbranche und zählte rund 50 Prozent der US-Start-ups sowie renommierte Risikokapitalgeber zu ihren Kunden. Finanzministerin Janet Yellen hatte eine staatliche Rettung der Bank am Sonntag im Fernsehsender CNBC ausgeschlossen. Sie kündete jedoch an, den Kunden helfen zu wollen.

So planen die Regulier offenbar, den Kunden am Montag Zugang zu deutlich mehr als den 250.000 Dollar zu geben, die in den USA versichert sind. Bei der SVB war die Zahl der Kunden, die deutlich höhere Summen auf ihren Konten hatten, besonders hoch.

Die Vermögenswerte der Bank sollten am Sonntagnachmittag versteigert werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Es könne jedoch bis in die Nacht dauern, bis das Ergebnis bekannt gegeben werde. Dabei könnten Regionalbanken wie PNC Financial, US Bank, Truist und Capital One die größten Chanen haben, wie der Nachrichtendienst „The Information“ berichtete.

Wall-Street-Beobachter drängten darauf, dass eine Lösung gefunden werden müsse, bevor die Märkte am Montag öffnen. „Man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig das ist“, betonte Kapitalmarktexperte Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät.

Mehrere Bieter an britischem SVB-Arm interessiert

Die britische Sparte der SVB hat unterdessen eine Reihe von Interessenten angezogen. Die Clearing-Bank The Bank of London hat ein offizielles Gebot abgegeben. Ein Konsortium von Beteiligungsfirmen unter Führung des Instituts habe den britischen Behörden und der SVB eine Offerte überreicht, hieß es in einer Stellungnahme.

Die europäisch-asiatische Großbank HSBC hat einem Medienbericht zufolge ebenfalls ihr Interesse an der britischen Sparte angemeldet. Auch Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, soll laut „Sky News“ Interesse an der Sparte haben.

