Silicon Valley Bank US-Regulierer monieren: SVB hatte über Monate keinen Risiko-Vorstand

Eine Untersuchung der Fed hat auch den Vorstand der Bank im Visier. Gleichzeitig überlegt die Notenbank, kleinere Banken stärker zu regulieren.

Die Bank war Ende vergangener Woche kollabiert. (Foto: IMAGO/Xinhua) Silicon Valley Bank

Denver In ihrer Aufarbeitung zur Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) missfällt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) offenbar ein wichtiges Detail. Die SVB hatte für große Teile des vergangenen Jahres keinen Risikovorstand. Darüber hatte zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet

Die SVB, die Hausbank der Technologiebranche, wurde am Freitag nach einem Bankrun von den Behörden übernommen, die sich nun um eine geordnete Abwicklung kümmern. Die Fed hat eine Untersuchung in den überraschenden Kollaps eingeleitet, der Start-ups, große Technologiefirmen und Investoren zeitweise in große Finanznöte brachte. Die Behörden verkündeten am Sonntag, dass alle Einlagen garantiert werden. Eigentlich sind diese in den USA nur bis zu einer Obergrenze von 250.000 Dollar versichert.