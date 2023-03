Start-ups bangen um ihr Geld, die amerikanische Finanzministerin schließt Staatshilfen aus. In der Finanzbranche grassiert Angst vor einem Dominoeffekt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Aussichten bleiben unklar. (Foto: IMAGO/Zoonar) Silicon Valley Bank

New York Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) schürt an den Finanzmärkten die Angst vor einer Ansteckungsgefahr. Die US-Einlagensicherung übernahm am Freitag die Kontrolle über die Bank, nachdem in den Tagen zuvor massiv Einlagen abgeflossen waren. Der Grund: Die Bank hatte frisches Eigenkapital gesucht, weil sie größere Anleihebestände in der Bilanz abschreiben musste. Anleihen haben seit der Zinswende deutlich an Wert verloren.

Vor allem kleinere Banken in den USA und Europa könnten vor ähnlichen Problemen stehen. Wenn Kunden das Gefühl hätten, ihr Geld sei dort nicht mehr sicher, würden sie es im Rekordtempo abziehen, warnte Hedgefonds-Manager Bill Ackman von Pershing Square.

