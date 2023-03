In den USA ist der Börsenkurs des wichtigen Startup-Finanzierers Silicon Valley Bank dramatisch eingebrochen – die Turbulenzen breiten sich rund um den Globus aus.

Die Silicon Valley Bank gilt als wichtiger Geldgeber für Start-Ups in frühen Phasen. (Foto: AP) San Francisco

Denver Die Krise rund um einen prominenten Start-up-Finanzierer aus dem Silicon Valley erschüttert das Vertrauen in den Bankensektor. Auslöser der Turbulenzen war der überraschende Kapitalbedarf der Silicon Valley Bank (SVB). Die Aktie geriet stark unter Druck und erlebte ihren schlechtesten Börsentag. Nach Börsenschluss am Donnerstag rutschte der Kurs weiter ab – innerhalb von 24 Stunden büßte das Geldhaus schließlich etwa 70 Prozent des Marktwertes ein.

Auch andere große US-Banken gerieten in den Sog der Krise rund um SVB und verloren so stark an Wert wie seit drei Jahren nicht. So sank der Wert der vier größten US-Banken, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, am Donnerstag insgesamt um 52 Milliarden Dollar.

