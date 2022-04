 Smartphone-Bank: N26 begründet Kontokündigungen: „Wichtiger Bestandteil“ gegen Finanzkriminalität

Frankfurt Die Onlinebank N26 hat nach den Protesten vieler Nutzer auf die zahlreichen fristlosen Kontokündigungen aus der vergangenen Woche reagiert und erstmals Gründe für ihr Vorgehen genannt: „Das Blockieren und Schließen von Konten ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, die N26 als Bank ergreifen muss, um gezielt gegen Finanzkriminalität vorzugehen“, schreibt die Berliner Neobank in einem am Montagabend veröffentlichten Blogbeitrag auf ihrer Webseite.

N26 führe regelmäßig Routine-Checks bei Millionen von Kundenkonten durch, um verdächtige Aktivitäten oder den Missbrauch von Konten zu erkennen. Teilweise sei es aufgrund der Ergebnisse der Überprüfungen nötig, Konten zu blockieren, heißt in dem Blogeintrag weiter.

Die Berliner Neobank räumte ein, dass sie bei den Kontokündigungen möglicherweise Fehlern gemacht hat: Von Zeit zu Zeit könne es vorkommen, das sie einen seriösen Kunden fälschlicherweise als potenziellen Betrüger identifizieren, da die von dem Anti-Finanzkriminalität-Team gefundenen Beweise „möglicherweise nicht zweifelsfrei sind“, heißt es. Es sei leider nicht möglich, dies in 100 Prozent der Fälle richtig zu lösen.

Dem Handelsblatt sind 40 Fälle von in Deutschland ansässigen Nutzern bekannt, die seit dem vergangenen Donnerstag keinen Zugang mehr zu ihrem Konto haben. Auf Twitter finden sich zudem zahlreiche Beschwerden von Kunden aus Frankreich und Italien. Von einigen Kunden, die sich noch in ihr Konto einloggen konnten, heißt es sogar, dass N26 den gesamten Betrag vom Konto abgehoben habe.

Mehr zum Thema:

Als Begründung haben Kunden das gleiche Schreiben der Onlinebank erhalten, in dem heißt es: N26 habe auf dem betreffenden Konto einen Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt. „Daher erklären wir die außerordentliche Kündigung deines N26-Kontos.“ Die Kündigung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Um überhaupt noch an das restliche Kontoguthaben ausgezahlt zu bekommen, fordert N26 „einen Nachweis über die Herkunft der Gelder durch entsprechende Belege“. Die Formulierungen legten bereits nahe, dass die Massenkündigungen mit dem Versuch von N26 zusammenhängen, bessere Geldwäschekontrollen zu installieren. Denn ein Herkunftsnachweis für Geld wird üblicherweise im Zusammenhang mit Geldwäsche und betrügerischen Kontoaktivitäten verlangt.

N26 steht seit Längerem unter dem Druck europäischer Behörden wie der deutschen und der italienischen Bankenaufsicht, seine Geldwäsche- und Betrugskontrollen zu verbessern. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren gab es zahlreiche Fälle, in denen Betrüger N26-Konten nutzten, um kriminell erbeutetes Geld ins Ausland zu transferieren. Die Finanzaufsicht Bafin hatte dem Institut deshalb einen Geldwäsche-Aufpasser ins Haus geschickt und das Neugeschäft des Fintechs gedeckelt, die Banca d'Italia stoppte die Aufnahme neuer Kunden in Italien komplett.

Bislang erhielten die betroffenen Kunden auch auf Nachfrage wenig bis gar keine Auskünfte zu ihren Kontoschließungen. N26 begründet es damit, dass „unserem Kundenservice von Rechtswegen untersagt, während dieser Zeit Informationen über betroffene Konten mitzuteilen“ – selbst gegenüber den jeweiligen Kontoinhabern. So sollten Cyber-Kriminelle daran gehindert werden, Hinweise zu laufenden Ermittlungen zu erhalten und Betrügern die Möglichkeit genommen werden, diese Informationen zu nutzen, um künftig nicht erkannt zu werden, heißt es in dem N26-Blogeintrag.

