Smartphone-Bank N26 entlässt vier Prozent seiner Belegschaft

Frankfurt Die Berliner Smartphone-Bank N26 entlässt 71 Mitarbeiter, was rund vier Prozent der Belegschaft entspricht. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.

„Das letzte Jahr hat signifikante und lang anhaltende Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld mit sich gebracht“, heißt es in der Mitteilung. Vor diesem Hintergrund schärfe N26 den Fokus auf seine strategischen Prioritäten und stelle sicher, dass seine Personalstruktur damit übereinstimmt. „Als Teil dieses Prozesses haben Führungskräfte bei N26 ihren jeweiligen Personalbedarf eingehend analysiert und Teamstrukturen wo notwendig angepasst“, heißt es weiter.

Damit holt N26 nun das nach, was zahlreiche Fintechs bereits im vergangenen Jahr aufgrund des veränderten Marktumfelds aus Zinswende, steigender Inflation und Ukrainekrieg tun mussten.

So teilte etwa der Berliner Neobroker Trade Republic im Juni des vergangenen Jahres mit, sich von einigen Mitarbeitern zu trennen, andere sollten neue Aufgaben erhalten. Es würden aber auch neue Mitarbeiter hinzukommen, die Unternehmensgröße solle beibehalten werden.

Deutlich härter traf es die Angestellten des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna. Ende Mai des vergangenen Jahres gab das Unternehmen bekannt, 700 von 7000 Stellen zu streichen.

N26 zählt zu den wertvollsten Fintechs in Deutschland. Bei der letzten Finanzierungsrunde 2021 ist die Smartphone-Bank mit 7,7 Milliarden Euro bewertet worden.

N26 hat Verluste 2022 wohl begrenzt

Profitabel ist das Unternehmen nicht, 2021 schrieben die Berliner einen Jahresverlust von 172 Millionen Euro. Der damalige Finanzchef Jan Kemper deutete im Oktober des vergangenen Jahres an, dass die Bank wohl auch 2022 Verluste geschrieben hat, die jedoch geringer ausgefallen sein dürften als 2021. Das Ziel von N26 ist es, 2024 schwarze Zahlen zu schreiben.

Insgesamt zählt das Unternehmen mehr als 1700 Mitarbeiter. Weitere Entlassungen sind nach eigenen Angaben in diesem Jahr nicht mehr geplant.

Zuletzt hatte ein Investor des Unternehmens für Schlagzeilen gesorgt: Allianz X will sich offenbar von einem Teil seiner Beteiligung trennen und dabei eine deutlich sinkende Bewertung in Kauf nehmen. Das sagten mehrere Insider dem Handelsblatt. Die Beteiligungsgesellschaft des Münchener Versicherers hält 5,3 Prozent der Anteile an N26. Die Allianz erwarte, dass die Bewertung der Neobank bei nur noch drei Milliarden Dollar liegen könnte, hieß es Medienberichten zufolge.

N26 hat Probleme mit der Bafin

Auch Probleme mit der deutschen Finanzaufsicht beschäftigen N26 weiterhin. Die Bafin ist der Ansicht, dass N26 viele Jahre zu schnell gewachsen ist und seine Prozesse und Kontrollen nicht entsprechend weiterentwickelt hat. Im November 2021 entsandte die Bafin deshalb einen Sonderbeauftragten in die Bank und ordnete an, dass N26 pro Monat maximal 50.000 Neukunden aufnehmen darf.

Die Smartphone-Bank hatte sich lange auf das klassische Bankgeschäft konzentriert – und auf weitere Angebote wie den Aktien- oder Kryptohandel verzichtet. Im November 2022 startete das Unternehmen dann eine Kooperation mit dem Wiener Krypto-Start-up Bitpanda, um zumindest Kryptowährungen anbieten zu können.

Mehr: Allianz will Anteile an Smartphone-Bank N26 verkaufen