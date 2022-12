Smartphonebank Finanzchef Jan Kemper verlässt überraschend N26

Der Manager scheidet Ende Januar aus dem Unternehmen aus. Nach einem neuen CFO sucht N26 bereits. Die Rolle des Organisationsvorstands übernimmt zusätzlich Mitgründer Maximilian Tayenthal.

Der bisherige Finanzchef verlässt N26 Ende Januar. (Foto: Mar Martin) Jan Kemper

Frankfurt Die Nachricht kommt überraschend: N26-Finanzchef Jan Kemper verlässt die Berliner Smartphonebank Ende Januar des kommenden Jahres. Beide Parteien hätten sich darauf gemeinsam verständigt, wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag mitteilte.

Kemper heuerte erst im vergangenen Jahr bei N26 an, zunächst nur in der Rolle als Chief Financial Officer (CFO), seit Anfang des Jahres ist er zudem auch Organisationsvorstand (COO).

Noch Ende November betonte der 42-Jährige im Gespräch mit dem Handelsblatt, wie zufrieden er mit seiner aktuellen Aufgabe sei. „Ich interpretiere meine aktuelle Position als CFO und COO nicht als Erbsenzähler, sondern fühle mich wohl als Co-Pilot mit wichtiger operativer Verantwortung“, sagte er damals. Zudem sehe er N26 als Herausforderer der etablierten Akteure. „Das ist es, was mich reizt“, sagte Kemper.