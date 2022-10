Smartphonebank Fintech Tomorrow startet dritte Crowdfunding-Runde – ringt aber mit Wachstumsproblemen

Frankfurt „Die nachhaltige Alternative zur Bank“: Mit diesem Slogan wirbt das Hamburger Fintech Tomorrow auf seiner Website. Die Smartphonebank will intelligentes Banking per App und nachhaltige Investments vereinen.

Investoren scheinen vom Geschäftsmodell überzeugt. Denn während zahlreiche Fintechs im aktuellen Marktumfeld Probleme haben, frisches Kapital von Investoren einzusammeln, hat Tomorrow dies geschafft.

Mitte Oktober habe das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, sagte Mitgründer Mathias Schweikart im Gespräch mit dem Handelsblatt. Insgesamt sammelte Tomorrow „einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“ von Investoren ein – und steigerte seine Bewertung nach eigenen Angaben um fast 29 Prozent auf 90 Millionen Euro.

Tomorrow, gegründet von Inas Nureldin, Jakob Berndt und Schweikart, ist mit seiner Banking-App im Frühjahr 2019 gestartet. Mittlerweile zählt die Firma 120 Mitarbeiter. Das Fintech besitzt selbst aber keine eigene Banklizenz, sondern arbeitet mit der Berliner Solarisbank zusammen. Anfang des Monats hat die Firma ihren ersten eigenen Aktienfonds gestartet.

Zu der Finanzierungsrunde könnte in wenigen Wochen noch weiteres Geld hinzukommen – maximal acht Millionen Euro. Denn Tomorrow startet seine dritte Crowdinvesting-Runde – und lockt mit Renditen von fünf Prozent auf die Einlage nach fünf Jahren.

Crowdinvestments sind vor allem bei Start-ups ein beliebtes Mittel zur Fremdfinanzierung. Anleger können am künftigen Erfolg eines Unternehmens partizipieren, die Firma selbst erhält im Gegenzug zusätzliches Kapital.

Doch ein Investment birgt auch Risiken, vor denen auch Tomorrow warnt: „Der Erwerb des Wertpapiers kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen“, heißt es etwa in einer Pressemitteilung des Fintechs.

In den vorangegangenen beiden Crowdinvesting-Runden hatte das Fintech insgesamt elf Millionen Euro von etwa 8000 Crowdanlegern eingesammelt. Berndt geht auch dieses Mal von einem „großen Interesse“ potenzieller Anleger aus. So haben Interessenten Mitte November auch lediglich 48 Stunden Zeit, ihr Angebot zu platzieren. Zwischen 100 und 25.000 Euro beträgt die investierbare Summe.

Tomorrow hat die eigenen Ziele mehrmals revidiert

Während also Investoren und Anleger offensichtlich von der Wachstumsgeschichte überzeugt sind, scheint das Konzept bei potenziellen Kunden bislang noch nicht vollends durchzuschlagen. Tomorrow musste in der Vergangenheit die eigenen Wachstumsziele mehrmals revidieren. So war mal von der Zielmarke von einer Million Kunden die Rede, dann zumindest von einer Verdopplung der Kundenzahl auf Jahressicht.

Den eigenen Ankündigungen hängt die Smartphonebank jedoch weit hinterher. Derzeit hat Tomorrow etwa 115.000 Kunden, ein Wachstum auf Jahressicht von etwa 25.000. Und auch die groß angekündigten Expansionspläne wird es zumindest kurzfristig nicht geben. Eine europäische Expansion ist nach eigenen Angaben für dieses Jahr nicht mehr geplant.

„Unsere früheren Ziele haben wir revidieren müssen“, sagt Mitgründer Berndt – und an einigen Stellen auch „Abzweigungen nehmen müssen“. Es gehe darum, gesund zu wachsen – nicht um jeden Preis.

Doch selbst wenn man große Smartphonebanken wie etwa Revolut (über 20 Millionen Privatkunden) oder N26 (über acht Millionen) außen vorlässt: Die ebenfalls ökologisch ausgerichtete Bochumer GLS Bank zählt 278.000 Kunden – und bietet ein deutlich größeres Produktangebot an.

Noch nicht profitabel

Profitabel ist das Unternehmen bislang nicht, dies sei laut den Gründern in den kommenden zwei bis drei Jahren angepeilt. Dabei helfen soll auch das kostenpflichtige Konto. So hat Tomorrow dieses Jahr das kostenlose Konto sowohl für Neu- als auch Bestandskunden abgeschafft – und verlangt nun einen Monatsbeitrag von mindestens drei Euro.

Zwei Kritikpunkte konnte das Fintech zudem in den vergangenen Monaten ausräumen. So ist zum einen der Anteil der grünen Investments mittlerweile so hoch wie angekündigt. „Wir haben unser Ziel, 30 Prozent in nachhaltige Investments zu investieren, Anfang des Jahres erreicht“, sagt Berndt. Zuvor hatte Tomorrow lediglich einen Bruchteil der Kundeneinlagen in nachhaltige Investments angelegt.

Und zum anderen hat man sich mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg außergerichtlich einigen können. Die Hamburger warben damit, ihr Girokonto „Zero“ sei das erste klimaneutrale Girokonto. Dabei sollte der Kontoinhaber auch eine Kompensation des eigenen CO2-Fußabdrucks bekommen. Denn über die Kontogebühr sollten CO2-Zertifikate finanziert werden. Dies befand die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg als „irreführende Werbung“ und mahnte die Smartphonebank ab.

„Für interessierte Verbraucher wäre es natürlich ein Gewinn, wenn sie ‚ihren CO2-Fußabdruck‘ reduzieren könnten“, kritisierte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im vergangenen Jahr. „Aber woher soll ein Unternehmen diesen kennen und dann exakt kompensieren können?“

Nun konzentriert sich Tomorrow auf weiteres Wachstum – allerdings mit moderateren Zielen. „Wir wollen künftig mindestens in dem gleichen Tempo wachsen“, sagt Berndt.

