Sonia Wentzel Deutsch-Bankerin wechselt zu Standard Chartered

Die deutsche Zweigniederlassung der britischen Bank hat eine neue Firmenkundenchefin. Sonia Wentzel war zuvor 18 Jahre bei der Deutschen Bank tätig.

Sonia Wentzel übernimmt Leitung des Firmenkundengeschäfts in der DACH-Region bei Standard Chartered Bank in Frankfurt. (Quelle: pivat) Sonia Wentzel

Frankfurt Die Standard Chartered Bank AG (SCB) hat Sonja Wentzel zur Leiterin des Firmenkundengeschäfts in der DACH-Region berufen. Das gab das Geldinstitut am Dienstag bekannt. Sie übernimmt die neue Aufgabe zum 1. November.

„Unsere Kunden profitieren von ihrer langjährigen Erfahrung mit Firmenkunden ebenso wie von ihrer Kenntnis internationaler Märkte und ihrer Asienerfahrung“, sagte der Vorstandsvorsitzende Heinz Hilger.

Wentzel kommt von der Deutschen Bank, wo sie 18 Jahre lang tätig war. Sie begann in Frankfurt in der Global Banking Division. Anschließend führte ihr Weg über Stationen in Amsterdam, New York, Stuttgart und Buenos Aires 2012 nach Singapur, 2016 dann nach Peking und Shanghai. Zuletzt hatte Wentzel den Posten Marktgebietsleitung Köln im Bereich Firmenkunden inne.