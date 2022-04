Spanische Bank Banco Santander mit Gewinnsprung von 58 Prozent

Die erzielten Gewinne sind vor allem auf die hohe Effizienz zurückzuführen. Banco Santander machte nach eigenen Angaben 58 Prozent mehr Gewinn als im Vorjahresquartal.

Sie gilt als eine der effizientesten Banken in Europa. (Foto: Reuters) Banco Santander

Madrid Die spanische Großbank Santander hat dank guter Geschäfte in Europa und in Südamerika einen Gewinnsprung erzielt. Der Nettogewinn stieg um 58 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro, wie die Bank mitteilte.

Im Vorjahresquartal hatten allerdings auch Restrukturierungskosten von 530 Millionen Euro den Gewinn belastet. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 2,26 Milliarden Euro Nettogewinn gerechnet hatten.

Operativ legte das Ergebnis um 19 Prozent zu, was die Bank auch auf eine steigende Profitabilität zurückführte: „Die Kostenquote lag bei 45 Prozent, damit ist Santander eine der weltweit effizientesten Banken.“ In Europa kletterten die Gewinne um 30 Prozent, dazu ist die Bank stark in Südamerika engagiert.

Mehr: Credit Suisse macht Edwin Low wohl zum Asien-Chef

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen