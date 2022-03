Sparkasse Berliner Sparkasse will den Gewinn in diesem Jahr verdoppeln – Es gibt allerdings Unsicherheiten

Die zweitgrößte deutsche Sparkasse hält das Ergebnis 2021 stabil. Das Partner-Kreditkartengeschäft, das unter der Landesbank Berlin firmiert, soll bis Ende 2024 auslaufen.

Die Berliner Sparkasse ist mit einer Bilanzsumme von fast 53 Milliarden Euro die zweitgrößte Sparkasse in Deutschland. (Foto: ddp) Berliner Sparkasse

Frankfurt Die Berliner Sparkasse hat bereits 2500 Konten für aus der Ukraine Geflüchtete eröffnet. Derzeit kämen jeden Tag zahlreiche Konten dazu, sagte der Vorstandschef der zweitgrößten deutschen Sparkasse Johannes Evers am Dienstag. Die Basiskonten bietet die Sparkasse laut Evers für ein halbes Jahr kostenlos an.

Bundesweit hatten die Sparkassen bereits vor einer Woche fast 27.000 solcher Konten registriert. Inzwischen dürften es deutlich mehr sein.

Für das laufende Jahr strebt die Berliner Sparkasse einen Ergebnissprung an. 2022 will das Geldhaus seinen Gewinn mehr als verdoppeln und ein Vorsteuerergebnis von 85 Millionen Euro erzielen - auch wenn die Prognose angesichts des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mit signifikanten Unsicherheiten behaftet sei. Man gehe mit Vorsicht, aber auch mit Selbstbewusstsein in das neue Jahr, sagte Evers.

Das Netto-Engagement mit Bezug Russland, Belarus und der Ukraine bezifferte Evers auf zehn Millionen Euro. Die Finanzierungen seien weitgehend abgesichert.