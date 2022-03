Sparkassen Erstmals kommt eine Frau in die Führung des Sparkassenlobbyverbandes

Karolin Schriever wird DSGV-Vorstandsmitglied. Die KPMG-Partnerin startet im September beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, der die Interessen der 367 Sparkassen vertritt.

Mit Schriever wird erstmals eine Frau im DSGV-Vorstand sitzen. (Foto: KPMG) Karolin Schriever

Frankfurt Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat Karolin Schriever zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Schriever tritt das am Amt am 1. September an, teilte der DSGV am Mittwoch mit. Sie folgt auf Karl-Peter Schackmann-Fallis, der nach 18 Jahren im DSGV-Vorstand in den Ruhestand geht.

Die 43-Jährige ist Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und Expertin für Rechnungslegung, Bankenaufsicht sowie Nachhaltigkeit. Sie kennt die Sparkassen-Finanzgruppe gut, zumal Schriever vor ihrem Wirtschaftsstudium eine Ausbildung bei der Sparkasse Werl absolvierte.

Schriever hat bereits mit vielen öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zusammengearbeitet. Sie gilt auch als gut vernetzt gerade bei jüngeren Politikerinnen und Politikern.

Mit Schriever wird erstmals eine Frau im DSGV-Vorstand sitzen. Dem Gremium gehören zudem Sparkassenpräsident Helmut Schleweis und Joachim Schmalzl an. Die Amtszeit des 67-jährigen DSGV-Präsidenten läuft bis Ende 2023. Der 56-Jährige Schmalzl wurde im Herbst 2020 für weitere fünf Jahre gewählt.

