Sparkassen Folgen der Zinswende: Sparkassen schreiben fast acht Milliarden Euro auf Wertpapiere ab

Frankfurt Die deutschen Sparkassen müssen wegen rasant gestiegener Zinsen historisch hohe Wertberichtigungen auf ihre Eigenanlagen tätigen. Ende des vergangenen Jahres mussten die 359 Sparkassen 7,9 Milliarden Euro auf Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere abschreiben, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Dienstag mitteilte.

2022 sind die Zinsen, angetrieben durch die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB), deutlich gestiegen. Parallel gaben die Kurse von Aktien und Anleihen nach. Die Sparkassen bilanzieren ihre Papiere in der Regel zum Marktwert.

DSGV-Präsident Helmut Schleweis zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Sparkassen mit den enormen Wertberichtigungen klarkommen. „Die laufende Zinswende ist kurzfristig betriebswirtschaftlich herausfordernd, die Sparkassen haben aber genug Substanz, um das schnell zu bewältigen“, sagte er.

Denn die Sparkassen müssen die Verluste – anders als die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA – bisher nicht realisieren, sie stehen nur auf dem Papier. Und es besteht Hoffnung, dass die Geldhäuser die Wertberichtigungen wieder wettmachen. „Wenn die Papiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden, dann werden sie zu 100 Prozent zurückgezahlt und holen die zwischenzeitlichen Wertkorrekturen wieder auf“, sagte Schleweis. „Wir erwarten, dass das der Regelfall bei Sparkassen sein wird.“

Die Pleite der SVB, Nummer 16 in der US-Branche, sorgt seit Tagen für Unruhe am Finanzmarkt. Viele Kunden der Bank – vor allem Technologiefirmen und deren Investoren – hatten ihre Einlagen abgezogen oder aufgebraucht.

Um Kunden auszuzahlen, musste sich die SVB liquide Mittel besorgen und in großem Stil Anleihen zu niedrigen Kursen verkaufen. Sie verbuchte Verluste in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar. Als sie versuchte, diese Lücke durch eine Kapitalerhöhung zu schließen, zogen noch mehr Kunden ihre Einlagen ab und die Bank kollabierte.

Pleite der Silicon Valley Bank sorgt für Unruhe

Die Entwicklung bei der SVB wirft ein Schlaglicht auf die Fallstricke, die die Zinswende der Zentralbanken für den Bankensektor bereithält. Zwar dürfte die Finanzbranche auf Dauer von höheren Zinsen profitieren, weil sie dann mehr im Kredit- und Einlagengeschäft verdient. Doch kurzfristig gibt es gewaltige Risiken.

Der Zusammenbruch der SVB zeige, „wie groß die Verletzbarkeit der Banken durch die Zinswende sein kann“, sagt Finanzprofessor Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim. „Sowohl lang laufende Anleihen als auch lang laufende Kredite mit fester Zinsbindung, wie sie in Deutschland üblich sind, haben deutlich an Wert verloren.“ Burghof kritisiert, dass dadurch, dass die EZB so spät auf die hohe Inflation reagiert habe, das Problem noch größer geworden sei.

Die Sparkassen mussten Schleweis zufolge einen „sehr kleinen Teil“ ihrer in den Vorjahren gebildeten Vorsorgereserven einsetzen, um Wertberichtigungen aufzufangen. Das dürfte vor allem dann der Fall gewesen sein, wenn Sparkassen ohne Auflösung von Reserven in die roten Zahlen gerutscht wären.

Neue Vorsorgereserven bildeten die Sparkassen 2022 nicht. Im Vorjahr hatten sie noch 3,4 Milliarden Euro beiseitegelegt. Der Gewinn vor Steuern fiel daher nur leicht auf 4,2 Milliarden Euro. Die Sparkassen sind Marktführer im Geschäft mit privaten Kundinnen und Kunden sowie mit mittelständischen Firmen.

Die Genossenschaftsbanken, die zweitgrößte Finanzgruppe in Deutschland, schnitten etwas besser ab. Sie verdienten im vergangenen Jahr vor Steuern 4,4 Milliarden Euro. Allerdings mussten die Volks- und Raiffeisenbanken fast sechs Milliarden Euro auf Wertpapiere abschreiben, und sie lösten Vorsorgereserven auf, was die Ergebnisse schwer vergleichbar macht. Im Jahr 2021 hatten Sparkassen und Genossenschaftsbanken jeweils ein Vorsteuerergebnis von rund 7,7 Milliarden Euro erzielt.

Wie die Volksbanken steigerten auch die Sparkassen den Zinsüberschuss, die dominierende Position in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Er erhöhte sich um neun Prozent auf 21 Milliarden Euro. Das ist bereits ein Zeichen, dass die Zinswende das Kerngeschäft der Banken stützt.

Geschäft mit der Baufinanzierung bricht ein

Deutlich zu spüren bekamen die Sparkassen allerdings, dass sich viele Menschen wegen gestiegener Kreditzinsen und Materialkosten den Bau oder Kauf einer Immobilie nicht mehr leisten konnten. Im zweiten Halbjahr brachen die Kreditzusagen für private Wohnungsbaukredite um ein Drittel ein. Im Gesamtjahr 2022 ging das Neugeschäft um zwölf Prozent zurück.

„Die ersten Zahlen aus diesem Jahr zeigen, dass die Talsohle noch nicht durchschritten ist“, sagte Schleweis. Die Sparkassen aus Hessen und Thüringen hatten kürzlich berichtet, das Neugeschäft mit Baufinanzierungen sei zum Jahresstart um 70 Prozent eingebrochen.

Der DSGV geht jedoch nicht davon aus, dass die Bauflaute lange anhalten wird. Da in Deutschland Hunderttausende Wohnungen fehlten, gebe es „einen Zwang zum Wohnungsbau“, sagte er. Auch der Wunsch der Menschen nach Wohneigentum sei ungebrochen. Zudem müssten viele Immobilien energetisch saniert werden, um die Klimaziele zu erreichen und die Energiewende zu schaffen.

Netto 700.000 neue Girokonten

Schleweis fordert deshalb – wie sein designierter Nachfolger Ulrich Reuter – weitere Fördermaßnahmen der Politik. Nötig seien „spürbare Eigenkapitalzuschüsse“ und eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer für eigengenutztes Wohneigentum. „Es darf nicht sein, dass heute eine junge Familie mit zwei Normalverdienern praktisch keine Möglichkeit mehr sieht, sich Wohneigentum leisten zu können“, sagte der DSGV-Chef.

Insgesamt sind die Kundinnen und Kunden der Sparkassen besser durch das Krisenjahr gekommen als befürchtet. „Vor einem Jahr hatten wir die Befürchtung geäußert, dass 2022 große Teile der Bevölkerung nicht mehr sparfähig sein würden. Das konnte zum Glück abgewendet werden“, sagte Schleweis.

Vor allem die Stabilisierungsmaßnahmen der Bundesregierung und die ungebrochen hohe Beschäftigungsquote hätten das verhindert. Die Einlagen bei den Sparkassen stiegen im vergangenen Jahr um fast drei Prozent auf 1,15 Billionen Euro.

Die Sparkassen gewannen 2022 zudem neue Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Girokonten sei netto um fast 700.000 gewachsen, sodass die Sparkassen nun mehr als 40 Millionen Konten führten, so der DSGV. 650.000 Kontoeröffnungen entfielen auf private Kunden. Darunter sind viele Konten von aus der Ukraine Geflüchteten. Schon im vergangenen Sommer wurden bei den Sparkassen etwa 300.000 entsprechende Konten eröffnet.

