Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Immobilien kauft Portfolio-Anteil für über eine halbe Milliarde Euro

Die Dekabank sichert sich 50 Prozent an einem Paket des auf Logistikimmobilien spezialisierten Projektentwicklers VGP. Es handelt sich um die bisher größte Transaktion auf dem europäischen Logistikmarkt.

Am deutschen Immobilienmarkt sind große Transaktionen unter anderem aufgrund hoher Zinsen selten geworden. (Foto: dpa) Dekabank

Düsseldorf Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka hat in ihrem Immobilien-Geschäft für mehr als 500 Millionen Euro Anteile an einem Logistik-Portfolio erworben. Die Deka Immobilien habe sich 50 Prozent der Anteile an einem Paket mit einem Gesamtwert von 1,12 Milliarden Euro des auf Logistikimmobilien spezialisierten Projektentwicklers VGP gesichert, teilte die Deka am Montag mit.

„Mit der bisher größten Transaktion im europäischen Logistikmarkt im Jahr 2023 investieren wir in ein erstklassiges Portfolio an fünf etablierten Standorten“, sagte Victor Stoltenburg, Geschäftsführer der Deka Immobilien. Unter anderem handele es sich um einen Standort in Berlin, bei dem unter anderem der Online-Händler Amazon Flächen belegt.

Am deutschen Immobilienmarkt sind große Transaktionen aufgrund hoher Zinsen, gestiegener Baukosten, explodierender Materialpreise und Unsicherheiten um die Wertentwicklung zur Seltenheit geworden.

