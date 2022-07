Sparkassen Run auf Immobiliendarlehen: Sparkassenkunden sicherten sich günstige Millionen-Kredite

München Die gestiegenen Hypothekenzinsen und höheren Bau- und Materialkosten werden für Immobilienkäufer immer problematischer. Roland Schmautz, Vizechef des bayerischen Sparkassenverbands, sagt: „So mancher Traum ist jetzt nicht mehr realisierbar.“

Wer heute über einen Immobilienkauf nachdenkt, rechnet jetzt mit mehr als doppelt so hohen Kreditzinsen und 25 Prozent höheren Baukosten gegenüber dem Vorjahr. Viele Kunden haben deshalb im ersten Halbjahr reagiert. Bereits im Dezember war absehbar, dass die Zinsen für langfristige Immobiliendarlehen deutlich steigen werden.

Viele Bauwillige haben in den vergangenen Monaten die letzte Phase der im Langfristvergleich günstigen Bauzinsen mitgenommen. Insgesamt 7,7 Milliarden Euro haben die 61 bayerischen Sparkassen im ersten Halbjahr an neuen Darlehen für den privaten Wohnungsbau ausgeliehen. Das sind 600 Millionen Euro oder 8,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Kunden hatten dafür einen guten Grund: Waren Immobiliendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung zu besten Zeiten für 0,7 Prozent zu bekommen, so stieg der Zins zuletzt zeitweise auf mehr als drei Prozent. Roland Schmautz berichtet: „So etwas haben wir alle noch nicht erlebt.“

Nachfrage nach Immobiliendarlehen sinkt

Die Konsequenzen für das zweite Halbjahr zeichnen sich nun ab. Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, geht davon aus, dass die Nachfrage nach Immobiliendarlehen zurückgehen wird. Auch weil die kreditgebenden Banken und Sparkassen restriktiver bei der Vergabe sind und beispielsweise höhere Eigenkapitalquoten verlangen.

Zudem dürfte die wachsende Unsicherheit, in der auch die Sorge um den Arbeitsplatz eine Rolle spielt, die Nachfrage nach Darlehen für Neubauten sinken lassen. Stattdessen könnte es künftig mehr Interesse an kleineren Darlehen für Sanierungen und Umbauten geben.

Die Wohneigentumsquote in Deutschland ist eine der niedrigsten in Europa. (Foto: Ingo Bartussek - stock.adobe.com) Dachdecker bei der Arbeit

Die Wohneigentumsquote in Deutschland, die laut Statistischem Bundesamt bei 42,1 Prozent liegt, dürfte so dauerhaft auf einem der niedrigsten Niveaus in Europa verharren. „Es ist bedauerlich, dass es in wirtschaftlich guten Zeiten nicht gelungen ist, die Wohneigentumsquote in Deutschland zu erhöhen“, sagt der Präsident des Sparkassenverbands Bayern.

Mit der hohen Inflation und den massiv gestiegenen Energiepreisen sieht Reuter auf die Kunden nun weitere Probleme zukommen: „Die Zahl derer, die noch sparfähig sind, wird deutlich abnehmen.“

Das wirkt sich wahrscheinlich auch erheblich auf die Altersvorsorge der Menschen aus. Durch die steigenden Lebenshaltungskosten dürfte die Möglichkeit zum Aufbau einer ausreichenden Altersvorsorge deutlich zurückgehen.

Reuter sagt: „Null Prozent Zinsen bei einem bis zwei Prozent Inflation waren für die Kunden besser als ein Prozent Zinsen bei acht Prozent Inflation.“ Mit einem Rückgang der Inflation auf ein Niveau von zwei Prozent rechnen die bayerischen Sparkassen frühestens ab dem Jahr 2024.

