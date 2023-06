Sparkassen Sparkassenpräsident Schleweis betont Nähe von Sparkassen und Landesbanken

Hannover Vor dem Hintergrund des Ringens um die künftige Ausrichtung der NordLB hat Sparkassenpräsident Helmut Schleweis die Verbundenheit von Sparkassen und Landesbanken betont. Damit spricht er sich indirekt gegen ein Ausscheiden der Sparkassen als Eigentümer an der Hannoveraner Landesbank aus.

„Bei nüchterner Betrachtung weiß jede Landesbank, dass für eine gute Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit Sparkassen erforderlich ist. Auch Bundesländer wissen das“, sagte er am Donnerstag auf dem Sparkassentag in Hannover.

Am Mittwoch hatte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf derselben Veranstaltung mit etwa 2700 Teilnehmern angedeutet, dass notfalls über eine neue Eigentümerstruktur der NordLB nachgedacht werden müsse. Das wurde vielfach als Eskalation im Streit um die Landesbank betrachtet.

Zwar sei es sein Wunsch, dass die NordLB-Trägergemeinschaft zügig zu einem gemeinsamen Verständnis finde, das auf Dauer die Zukunft der NordLB sichere. „Wenn dies aber nicht möglich sein sollte, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine solche Partnerschaft freundschaftlich und einvernehmlich zu beenden“, so Weil.

Der Ministerpräsident sagte zwar nicht, was genau das für die NordLB bedeuten könnte. Doch viele Beobachter gehen davon aus, dass er auf einen möglichen Ausstieg der bundesweiten Sparkassen und der anderen Landesbanken aus der NordLB anspielte. Wie und mit welchen Folgen Niedersachsen weitere Anteile an der NordLB übernehmen könnte, ist indes unklar.

Streit über die Frage, wie stark die NordLB wachsen darf

Die niedersächsischen Sparkassen und das Land Niedersachsen halten zusammen zwei Drittel an der NordLB. Sie ringen seit Monaten mit den anderen Sparkassen in Deutschland um die künftige Ausrichtung des Geldhauses.

Die bundesdeutschen Sparkassen, die seit der Rettung der NordLB vor dreieinhalb Jahren mit rund 24 Prozent beteiligt sind, sehen den Wachstumskurs des Hannoveraner Geldhauses kritisch und finden die Pläne für eine neue Banksteuerung überdimensioniert. Schleweis hatte zu Beginn der Woche noch gesagt, alle Beteiligten befänden sich in „ordentlichen, guten Gesprächen“.

Im öffentlich-rechtlichen Bankensektor stören sich einige an den vom Land Niedersachsen unterstützten Wachstumsambitionen der NordLB, weil sie neue Risiken befürchten. Sie blockieren deshalb die Einführung einer neuen Banksteuerungs-IT. Seit Monaten gibt es keine Lösung – das lähmt die NordLB.

Schleweis bedauert verpasste Landesbanken-Konsolidierung

Derzeit gibt es in Deutschland noch vier große Landesbanken. Neben der NordLB sind das die LBBW in Stuttgart, die BayernLB in München und die Helaba in Frankfurt.

Sie gehören in unterschiedlichen Anteilen den jeweiligen Bundesländern und den regionalen Sparkassen. Sparkassen und Landesbanken sind eng verbunden, beispielsweise über ihre Sicherungssysteme, die für die Rettung von Geldhäusern, die in Probleme geraten, sorgen.

Schleweis, der noch bis Jahresende an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) steht, hatte versucht, das Zusammengehen mehrerer Landesbanken anzustoßen. Er war damit aber an verschiedenen Widerständen in der Sparkassengruppe gescheitert.

Am Donnerstag äußerte der DSGV-Chef Bedauern darüber, dass es hier keinen Fortschritt gegeben hat: Die Aufgabe hin zu größeren Einheiten bei den Landesbanken „ist noch nicht erledigt“. „Ich glaube, sie muss noch gemacht werden. Und das wird auch geschehen. Später, hoffentlich selbstbestimmt.“

In der Vergangenheit ist die Konsolidierung im Landesbanken-Sektor nur unter Druck gelungen. Die einst größte deutsche Landesbank, die WestLB, wurde nach der Rettung mit Staatsgeld im Jahr 2012 aufgespalten.

