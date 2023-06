Sparkassentag Scholz will Sicherungssysteme von Sparkassen und Volksbanken bewahren

Der Bundeskanzler kritisiert jüngste EU-Reformvorschläge zur Bankenregulierung. Er betont die Bedeutung der Institutssicherung in Deutschland.

Zum Sparkassentag sind Wirtschaftsminister Habeck und Kanzler Scholz am Mittwoch in Hannover eingetroffen. (Foto: IMAGO) Olaf Scholz

Hannover Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich im Ringen um neue EU-Regeln für Banken hinter die Position von Sparkassen und Volksbanken. Die jüngsten Reformvorschläge der EU-Kommission „sehen eine sehr weitreichende und aus meiner Sicht an einigen Stellen zu weitreichende Umgestaltung des bestehenden vor“, sagte Scholz am Mittwoch in Hannover vor Vertretern aus der Sparkassen-Organisation.

„In Deutschland und in anderen Mitgliedsstaaten haben wir gut funktionierende Sicherungssysteme für kleinere Banken. Diese sollten wir nicht ohne Not über den Haufen werfen“, sagte Scholz.

Im Koalitionsvertrag habe sich die Regierung klar zur Institutssicherung bekannt. „Das bleibt unsere Richtschnur für die Verhandlungen in Brüssel.“ Die Bundesregierung stehe an der Seite von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) signalisierte den Sparkassen Rückendeckung bei den Verhandlungen rund um Kapitalmarkt- und Bankenunion.

Über eine europäische Einlagensicherung wird seit Jahren gestritten. Die EU-Kommission strebt einen solchen Schritt an, Deutschland lehnt die gemeinsame Haftung für Spareinlagen ab.