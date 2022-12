Standortpolitik Von Madrid über Frankfurt bis Vilnius – mindestens sechs Städte werben um Geldwäschebehörde

Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Geldwäschebehörde nach Frankfurt holen.

Brüssel Das Rennen um den Standort der neuen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) geht in die heiße Phase. Beim Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag erklärten die ersten sechs Länder öffentlich ihre Bewerbung.

Nach einem Vortrag von EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness meldete sich überraschend der französische Ratsvertreter zu Wort und erklärte, er wolle Paris offiziell als Standort der geplanten Behörde vorschlagen.

In der Stadt seien bereits mehrere internationale Organisationen mit einschlägiger Expertise ansässig, sagte der Franzose. Er nannte die OECD und die Europäische Bankenaufsicht (EBA), deren Fachleute wahrscheinlich den Kern der neuen Behörde bilden würden. Obendrein sei Frankreich ein Vorreiter bei der Geldwäschebekämpfung.

Unter dem Schmunzeln der Runde begann daraufhin ein Überbietungswettbewerb unter den anwesenden Finanzministern und Staatssekretären. Die Sitzung wurde live auf der Webseite des EU-Rats übertragen.

Die spanische Finanzministerin Nadia Calvino erklärte: „Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, aber nun ist Paris offiziell Kandidat. Da muss ich mich natürlich auch melden.“ Madrid sei der „ideale Kandidat“. Sie habe auch eine Liste mit Gründen, wolle sie aber nicht alle aufzählen.

Lindner: Deutschland hat „extrem großen“ Ehrgeiz

Nach ihr war Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an der Reihe. Frankfurt bewerbe sich ebenfalls, sagte er. Die Stadt sei ein wichtiger Finanzplatz, und Deutschland habe große Bemühungen unternommen, den Kampf gegen die Geldwäsche zu verbessern. Der Liberale räumte ein, dass es in der Vergangenheit in dem Bereich „einige Mängel“ gegeben habe. Dafür sei der Ehrgeiz jetzt „extrem groß“, es besser zu machen.

Zuletzt allerdings ist Lindner nicht gerade als Musterschüler aufgefallen. Die EU-Kommission würde als Anti-Geldwäsche-Maßnahme gerne eine europaweite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro einführen, in Berlin ist auch die SPD dafür. Nur Lindners FDP lehnt dies strikt ab, weil Bargeld aus ihrer Sicht für Privatsphäre und Datenschutz steht – und nicht in erster Linie für kriminelle Geschäfte.

Nach dem Deutschen machte sich der litauische Vertreter für Vilnius als AMLA-Standort stark. Sein Land habe eine sehr gute Bilanz beim Risikomanagement im Finanzsektor und dem Kampf gegen Geldwäsche, sagte er. Im Unterschied zu den anderen Bewerbern habe man auch mehr Erfahrung mit Fintechs und Krypto, die bei der Geldwäsche eine zunehmend wichtige Rolle spielten.

Er führte ein weiteres Argument an, das bei der Standortwahl berücksichtigt werden könnte: Die geographische Balance. Die meisten EU-Institutionen sind in westeuropäischen Ländern beheimatet, Osteuropa hingegen hat Nachholbedarf.

Der deutsche Finanzminister will die EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt holen, hat dabei aber viel Konkurrenz. (Foto: Reuters) Christian Lindner (rechts) und Bruno Le Maire in Brüssel

Während Paris und Frankfurt auf einen Cluster-Effekt durch die bereits dort beheimateten Finanzinstitutionen wie die EBA oder die Europäische Zentralbank (EZB) verweisen, setzen die Städte ohne internationale Behörden auf das Prinzip der Gerechtigkeit.

Der österreichische Finanzminister Magnus Brunner sagte, als Brücke zwischen Ost und West sei Wien der „perfekte Ort“. Die Stadt werde im Übrigen regelmäßig in Umfragen zur lebenswertesten Stadt gewählt.

Die luxemburgische Finanzministerin Yuriko Backes wollte da nicht nachstehen. Ihr Land habe ebenfalls eine Menge zu bieten – nicht zuletzt viele andere EU-Institutionen.

Standortfrage könnte Start der Behörde verzögern

Den Schlusspunkt setzte der portugiesische Finanzminister Fernando Medina mit einem Scherz. „Wir haben die optimalen Rahmenbedingungen, werden uns selbst allerdings nicht bewerben“, sagte er trocken.

Das Schaulaufen der Minister illustriert, dass die Standortwahl für die neue Behörde die schwierigste Entscheidung des Anti-Geldwäsche-Pakets wird. Neben den sechs Ländern, die sich zu Wort gemeldet haben, gibt es weitere interne Bewerbungen. Italien etwa würde die Behörde gern nach Mailand holen.

Zumindest einer hält sich aus dem Wettstreit um die AMLA raus: der portugiesische Finanzminister. (Foto: Reuters) Fernando Medina

In Brüssel gibt es bereits Sorgen um den Zeitplan. Die Kommission hofft, dass der Rat der Mitgliedstaaten und das Europaparlament das Anti-Geldwäsche-Paket bis zum kommenden Juni beschließen, damit die neue Behörde wie geplant 2025 ihre Arbeit aufnehmen kann. Sollte sich die Einigung wegen des Standortstreits länger hinziehen, würde die Vorlaufzeit knapp.

Es ist das erste Mal, dass das Europaparlament ein Mitspracherecht bei der Standortwahl hat. Deshalb gibt es noch keinen eingespielten Ablauf. Derzeit arbeiten Rat und Parlament parallel Kriterien aus, nach denen sie die Entscheidung treffen wollen. Daraus soll dann eine gemeinsame Shortlist der engeren Kandidaten entstehen. Finanzkommissarin McGuinness drängt zur Eile: „Wenn wir diese Diskussion nicht jetzt führen, könnte sich der Start von AMLA verzögern.“

