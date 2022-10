Starinvestor 47 Jahre nach der Gründung: Ray Dalio gibt Kontrolle bei Bridgewater ab

Lange Jahre hatte er das letzte Wort bei Bridgewater. Nun übernehmen seine Nachfolger die Führung des weltgrößten Hedgefonds.

Das Vermögen des Starinvestors wird auf 19 Milliarden Euro geschätzt. (Foto: Reuters) Ray Dalio

New York Ray Dalio ist einer der bekanntesten Investoren an der Wall Street. 1975 gründete er den Hedgefonds Bridgewater, der über die Jahre zum größten Hedgefonds der Welt aufstieg. Nun hat der 73-Jährige die Kontrolle über seine Firma abgegeben, wie das Unternehmen aus Westport im US-Bundesstaat Connecticut am Dienstag mitteilte.

Der Schritt wurde lange vorbereitet. Dalio, der zuletzt als Co-Investmentchef und Co-Verwaltungsratschef fungierte, hatte den Verwaltungsrat umstrukturiert und seine Anteile und Stimmrechte an das neue Führungsteam übertragen. Künftig wird er noch als einfaches Mitglied im Verwaltungsrat sitzen und ein Mentor für seine Investmentchefs sein.

Das hält den Star-Investor jedoch nicht davon ab, weiter seine Investment-Ansichten zu teilen. Die jüngsten Turbulenzen an den Märkten führten zu einem deutlichen Umdenken bei Dalio.