Start-up-Finanzierer Deutsche Silicon Valley Bank öffnet wieder – mit neuem Namen und neuer Lizenz

Frankfurt Die deutsche Niederlassung der Silicon Valley Bank (SVB) öffnet wieder – unter einem neuen Namen und mit neuer Lizenz. Die Bafin habe dem Institut die Erlaubnis erteilt, das Kreditgeschäft zu betreiben, wie die Finanzaufsicht am Montag bekannt gab. „Das Institut unterliegt keinem Veräußerungs- und Zahlungsverbot und darf für den Verkehr mit der Kundschaft geöffnet werden“, so die Behörde.

Vor exakt einer Woche hatte die Bafin ein Moratorium über die deutsche Niederlassung, der „Silicon Valley Bank Germany Branch“, verhängt. Die Bank musste daraufhin schließen. Grund dafür war der Zusammenbruch der US-Mutter, wodurch auch die Existenz der dazugehörigen deutschen Niederlassung infrage stand.

Die US-Behörden schnürten ein Stützpaket für das US-Institut, wodurch alle Kunden auch weiterhin Zugang zu ihren Konten bekamen. Dies jedoch lief nicht mehr über die SVB, sondern über die neu gegründete „Silicon Valley Bridge Bank“ – eine Brückenbank, auf die alle Einlagen der SVB übertragen wurden.

Silicon Valley Bank Deutschland heißt jetzt SVB Germany

Diese erhielt zugleich von den Behörden die Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften – und beantragte ebenfalls eine Lizenz für ihre neue Zweigstelle in Deutschland, die SVB Germany. Diese wurde am Montag erteilt.

Somit hat die deutsche Niederlassung einen neuen Namen und eine neue Lizenz, de facto übernimmt sie aber das Geschäft der vorherigen deutschen Niederlassung. Das Moratorium, dem die ursprüngliche Niederlassung unterlag, läuft nun ins Leere.

Die Silicon Valley Bank ist seit 2018 auch in Deutschland vertreten. Die deutsche Niederlassung durfte aber nur Kredite vergeben, keine Einlagen annehmen. Kreditkunden waren in der Regel junge, meist defizitäre Unternehmen. In den vergangenen drei Jahren konnte das Institut seine Bilanzsumme mehr als verdreifachen. Ende 2022 betrug sie 789,2 Millionen Euro.

