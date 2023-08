Stephen Fisher Deutsche Bank tauscht Cheflobbyisten aus – der Neue kommt von Blackrock

Der neue Leiter für politische Angelegenheit wird von London und Brüssel aus arbeiten. Amtsinhaber Sven Afhüppe dürfte das Institut verlassen.

Der bisherige Europa-Lobbyist von Blackrock soll ab Oktober 2023 Leiter für politische Angelegenheiten weltweit der Deutschen Bank werden. (Foto: Blackrock) Stephen Fisher

Frankfurt Die Deutsche Bank tauscht ihren Cheflobbyisten aus. Der bisherige Blackrock-Lobbyist Stephen Fisher soll zum ersten Oktober die Rolle des Leiters für politische Angelegenheiten weltweit übernehmen. Das geht aus einer internen Mitteilung des Instituts hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Fisher ersetzt Sven Afhüppe, der diesen Posten in den vergangenen zweieinhalb Jahren innehatte und der davor Chefredakteur des Handelsblatts war. Die Bank begründete den Wechsel damit, dass sie „aufbauend auf unserem starken politischen Netzwerk in Berlin“ nun „in einem nächsten Schritt die internationale Vernetzung des Teams für politische Angelegenheiten ausbauen“ will. Afhüppe ist vor allem in der deutschen Politik gut vernetzt.