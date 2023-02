Strategiedebatte Deutsche Börse stellt alles auf den Prüfstand

Der Dax-Konzern erarbeitet bis Sommer eine neue Strategie – und kennt dabei keine Tabus. Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung soll Google spielen.

Trotz eines Rekordgewinns liegt die Dividende des Börsenbetreibers unter der Markterwartung. (Foto: dpa) Deutsche Börse in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Bei der neuen Strategie „Horizon 2026“, die bis Sommer erarbeitet wird, will Vorstandschef Theodor Weimer dennoch alles auf den Prüfstand stellen.

Eigentlich würde der Erfolg der Börse in den vergangenen fünf Jahren eher für eine „evolutorische Strategie“ sprechen, sagte Weimer am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. „Weil das so ist, haben wir aber ganz gezielt gesagt: nur nicht in der eigenen Suppe herumrühren, sondern auch mal jemand anders fragen.“

Das Börsenmanagement hat sich deshalb mit zwei Beratungsfirmen und dem kritischen Analysten Ian White von Autonomous Research zusammengesetzt. Alle drei habe man gebeten: „Sagt uns, wie ihr uns seht? Was wäre eure Strategie für uns?“, erklärte Weimer.