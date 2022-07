Studie Fast 15 Milliarden Euro im Jahr 2023: Die Zinswende treibt die Erträge deutscher Banken

Die Kreditinstitute werden von höheren Zinsen stark profitieren – aber erst 2023. Die große Frage ist, ob eine mögliche Rezession die positiven Effekte überlagert.

Die Europäische Zentralbank hebt voraussichtlich diese Woche die Zinsen an. Die deutschen Kreditinstitute können im Zuge der Zinswende mit steigenden Erträgen im Tagesgeldgeschäft rechnen. Kommt eine Rezession, droht sie die positiven Effekte zu überlagern. (Foto: Reuters) Bankentürme in Frankfurt

Frankfurt Viele Jahre lang haben die deutschen Banken sehnsüchtig auf die Zinswende in Europa gewartet. An diesem Donnerstag dürfte es nun so weit sein: Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Zinsen erstmals seit elf Jahren wieder anheben – und beschert den deutschen Geldhäusern damit kräftigen Rückenwind.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC werden sich die Erträge im Tagesgeldgeschäft der deutschen Banken im laufenden Jahr mehr als verdreifachen auf 3,3 Milliarden Euro. In den Folgejahren geht es dann noch deutlicher nach oben: Für 2023 kalkuliert PwC mit Erträgen von 14,8 Milliarden Euro, 2024 mit 12,6 Milliarden Euro.

