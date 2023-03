Studie unter Volksbanken Digitaler Euro könnte kleinere Banken in Bedrängnis bringen

Frankfurt Die mögliche Einführung eines digitalen Euros macht die deutsche Bankenbranche nervös. Einer der Gründe: Sollten zu viele Kunden den digitalen Euro nutzen und sollte das in großem Umfang möglich sein, könnte das zahlreiche kleinere Institute in Bedrängnis bringen.

Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Bundesverband deutscher Volks- und Raiffeisenbanken unter 714 Instituten durchgeführt hat und die dem Handelsblatt vorliegt. Bei einer Obergrenze von 3000 Euro würden danach nur 56 der Institute noch die gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätspuffer vorhalten können. Bei einer Obergrenze von 500 Euro bekämen dagegen nur 18 Genossenschaftsbanken Probleme.

Die denkbaren Folgen aus dem 3000-Euro-Szenario beschreibt der Verband als „verheerend“. Bei dem Stressszenario des BVR würden alle Kunden 3000 Euro in digitale Währung umwandeln. Die betroffenen Institute müssten sich in der Folge entweder anderweitig Liquidität zu ungünstigeren Konditionen beschaffen – etwa indem sie höhere Einlagenzinsen anbieten – oder die Kreditvergabe einschränken, um wieder die vorgeschriebenen Liquiditätspolster zu erreichen.

Das hätte aus Sicht des Verbands Folgen für die Wirtschaft, weil die Zinsen für Bankkredite dann steigen könnten. Betroffen wären wohl vor allem kleinere Firmen, die nicht so leicht auf Finanzierungen über den Anleihemarkt umsteigen könnten.

Die Kalkulationen des BVR stellen die erste konkrete Folgeabschätzung zu möglichen Konsequenzen eines digitalen Euros für das Bankensystem dar. Sie befeuern die Debatte, inwieweit digitale Notenbank-Währungen für die Stabilität des Finanzsystems gefährlich werden können.

Der Hintergrund: Solange die Kundengelder ganz normal auf dem Konto liegen, gelten sie als Liquidität für die Bank. Denn juristisch sind Bankguthaben Kredite der Kunden an ihre Bank. Wandeln Kunden ihr Guthaben aber in digitale Euro um, werden sie zu einer Forderung des Kunden gegenüber der Europäischen Zentralbank.

Die Studie wird auch kritisiert

Es gibt Fachleute, die anonym bleiben wollen, die das BVR-Szenario für übertrieben halten. Der Verband selbst räumt auch ein, dass es sich bei dem 3000-Euro-Szenario um ein „Extremszenario“ handelt. „Es unterstellt, dass alle aktiven Privatkunden auch wirklich über Bankguthaben von mindestens 3000 Euro verfügen“, sagte BVR-Chefvolkswirt Andras Bley dem Handelsblatt. Das ist allerdings längst nicht bei jedem Kunden der Fall, sodass die einkalkulierten Abflüsse zu hoch angesetzt sein dürften.

Die Untersuchung setzt zudem voraus, dass alle aktiven Kunden tatsächlich Bankguthaben in Höhe von 3000 Euro umwandeln. Kritiker zweifeln daran, dass wirklich alle Kunden Interesse am digitalen Euro haben. Untersuchungen der EZB legen außerdem nahe, dass Kunden ihre „Geldbörse“ für den digitalen Euro vermutlich nicht permanent maximal auffüllen würden, sondern eher zu Monatsbeginn aufladen und dann verbrauchen würden.

Wandeln Kunden ihr Guthaben in digitale Euro um, werden sie zu einer Forderung des Kunden gegenüber der Europäischen Zentralbank. (Foto: Moment/Getty Images) Digitaler Euro

Doch bei aller Kritik: Die Furcht davor, dass Kunden gerade in Krisenzeiten Geldhäusern das Vertrauen entziehen und ihr Geld lieber einer Notenbank wie der EZB anvertrauen könnten, ist unter Fachleuten verbreitet.

Zu diesem Schluss kommen auch Untersuchungen, etwa eine Studie des Centre for Economic Policy Research (CEPR) aus dem Jahr 2021. Notenbanken ist die Gefahr bewusst. Deshalb dürften sie Obergrenzen pro Kunde für ihre Digitalwährungen einführen.

„Wir werden dafür sorgen, dass ein digitaler Euro keine Risiken für die Finanzstabilität mit sich bringt. Bei seiner Ausgestaltung wird es möglich sein, eine Obergrenze für den Besitz digitaler Euro festzulegen, auch wenn noch keine Entscheidung über die genaue Höhe getroffen wurde“, sagte EZB-Direktor Fabio Panetta vor Kurzem in einem Interview mit dem Handelsblatt. „Wir wollen, dass der digitale Euro ein Zahlungsmittel ist und nicht eine Form der Geldanlage.“

Mehr zum Thema:

In der Vergangenheit hatte Panetta allerdings immer wieder eine Summe von 3000 Euro pro Kunde ins Spiel gebracht. Die EZB hatte in ihrer ersten Veröffentlichung die umlaufenden Banknoten durch die Zahl der EU-Einwohner geteilt. Mit 3000 Euro wäre die EZB allerdings noch wesentlich konservativer als die Bank of England. Deren Vizegouverneur Jon Cunliffe sprach sich Anfang Februar für eine Obergrenze von 20.000 Pfund pro Person aus. Entschieden ist allerdings auch in Großbritannien noch nichts endgültig.

„Noch fehlen viele Details darüber, wie der digitale Euro ausgestaltet sein wird. Aber die Studie zeigt, dass es wichtig wäre, im Vorfeld umfassende Auswirkungsanalysen durchführen, bei denen unterschiedliche Geschäftsmodelle der Banken und unterschiedliche Regionen berücksichtigt werden“, sagte BVR-Chefvolkswirt Andreas Bley dem Handelsblatt. Eine Durchschnittsbetrachtung blende aus, dass sich der digitale Euro auf einzelne Institute sehr unterschiedlich auswirken könne.

Selbst hochliquide Institute kann es treffen

Denn bei der BVR-Untersuchung gab es auch Überraschungen. „Die Analyse zeigt, dass je nach Design selbst Banken mit sehr üppigen Liquiditätspolstern starke Auswirkungen durch den digitalen Euro spüren können“, erklärte Bley. Die Kundenstruktur der Institute spiele eine wichtige Rolle, also die Frage, wie viele private Kundeneinlagen eine Bank hat.

Auch die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Banken, Henriette Peucker, hatte vor Kurzem kritisiert, dass die EZB bislang keine detaillierte Folgenabschätzung zur Frage der möglichen Einlagenabflüsse unternommen und auch nicht untersucht habe, welche Obergrenzen welche Effekte hätten.

Der BdB, der grundsätzlich für einen Digital-Euro ist, spricht sich in der Debatte für „ganz klare Obergrenzen“ aus, um Einlagenabflüsse und die Gefahr eines digitalen Bankruns zu bannen. Eine spezifische Summe hatte der BdB in seinem jüngst veröffentlichten Positionspapier nicht genannt. Die Genossenschaftsbanken werden da konkreter. „Wir sprechen uns für einen digitalen Euro aus, der als eine Art digitale Geldbörse genutzt werden kann. Dafür sind 500 Euro genug“, sagte Bley.

Die BVR-Untersuchung ist Teil einer Präsentation der Deutschen Kreditwirtschaft, also des Dachverbands aller deutschen Bankenverbände, die der EZB Ende Januar vorgestellt wurde. Die Zentralbank wollte sich auf Anfrage nicht zu den Ergebnissen der Studie äußern, da diese nicht öffentlich sei.

Die EZB hat im Herbst 2021 eine zweijährige Untersuchungsphase eingeleitet, um die Kerneigenschaften eines Digital-Euros zu bestimmen. Diesen Oktober soll nun die Entscheidung fallen, ob überhaupt ein digitaler Euro entwickelt werden soll. Bis er verfügbar wäre, würden wohl noch einmal rund drei Jahre vergehen. Erwartet wird, dass die EU-Kommission in diesem Frühjahr einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegt, der dann von den Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament beraten wird.



Mehr: Banken fordern zentrale Rolle bei einem digitalen Euro