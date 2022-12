Studie zu Geschlechtergerechtigkeit Europas Banken holen mehr Frauen in den Vorstand, aber selten in Schlüsselpositionen

Frankfurt Als die Hypo-Vereinsbank (HVB) vor wenigen Wochen ihre Führungsspitze austauschte, machte vor allem der Wechsel ihres bisherigen Vorstandschefs, Michael Diederichs, zum 1. FC Bayern Schlagzeilen. Dabei war die Nachfolgeregelung nicht weniger ungewöhnlich: Mit Marion Höllinger rückte eine Frau an die Spitze der Deutschlandtochter der italienischen Großbank Unicredit. Höllingers Nachfolgerin als Privatkundenvorständin ist ebenfalls eine Frau: Vergangene Woche nominierte die HVB Monika Rast.

Wie ungewöhnlich solche Personalentscheidungen nach wie vor sind, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), die dem Handelsblatt vorab exklusiv vorliegt. Danach erreichte der Frauenanteil in den Vorstandsgremien der 50 größten börsennotierten Banken in Europa Ende 2021 gerade einmal 22 Prozent. Im Vorjahr waren es noch drei Prozentpunkte weniger.

Die italienische Unicredit hat in dem Ranking in diesem Jahr besonders gut abgeschnitten. Die Beförderungen für die Managerinnen Höllinger und Rast in der Deutschlandtochter kamen für das Ranking zu spät, dennoch hat es Unicredit im BCG Gender Equality Index auf Rang drei geschafft. Im Vorjahr lag das italienische Institut noch auf dem 30. Platz. Ihren Spitzenplatz verteidigt hat die norwegische DNB, die neben der zweitplatzierten irischen Großbank AIB den Vorstand paritätisch mit Managern und Managerinnen besetzt hat.

Auch deutsche Geldhäuser haben sich relativ gut geschlagen: Commerzbank und Deutsche Bank, die zu den 50 größten Banken in Europa zählen, finden sich in diesem Jahr beide in den Top Ten wieder. „Die Commerzbank war dort schon im vergangenen Jahr, die Deutsche Bank hat nun aufgeholt. Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis ermutigend“, sagt Jan Koserski, Partner bei BCG und neben der BCG-Partnerin Claudia Rasper für die Studie verantwortlich.

„Insgesamt kommt die Bankenbranche beim Thema Geschlechtergerechtigkeit voran, auch wenn wir uns gerade bei den Besetzungen im Vorstand mehr Tempo wünschen würden“, sagt Studienautorin Rasper. „Bei der aktuellen Geschwindigkeit würden wir in den Bankvorständen im besten Fall noch zehn Jahre brauchen, bis zu einer paritätischen Besetzung.“ Das liege auch daran, dass nur bei jeder dritten Vorstandsneubesetzung eine Frau zum Zuge käme.

In sechs der Top-50-Banken sitzt sogar bis heute keine Frau im Führungsgremium, geht aus der BCG-Studie hervor, die kein Institut benennt. Nach Handelsblatt-Recherchen gilt das etwa für die österreichische Raiffeisenbank International, die ungarische OTP Bank, die dänische Jyske Bank oder die italienische BPER Banca.

EZB drängt Banken zu mehr Diversität

Dabei drängen selbst die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) mittlerweile auf eine buntere Mischung in den Vorstandsetagen: „Bankvorstände müssen divers sein, nicht nur im Hinblick auf das Geschlecht, sondern auch im Hinblick auf eine breitere Diversität“, sagte der Vizechef der EZB-Bankenaufsicht, Frank Elderson, im Juni in einem Vortrag.

Ende 2021 hätten ein Drittel der von der EZB beaufsichtigten Banken nicht ihre internen Ziele mit Blick auf ihren Frauenanteil im Führungsgremium erreicht. Das Thema Diversität hat es nun sogar auf die Prioritätenliste der EZB für die kommenden zwei Jahre geschafft.

Der Blick auf die Zahl der Topmanagerinnen allein reicht aus Sicht von BCG allerdings nicht aus. „Wirkliche Gleichberechtigung ist nicht schon dann erfüllt, wenn in den Vorständen gleich viele Männer und Frauen sitzen, sondern wenn diese auch gleichwertige Aufgaben wahrnehmen“, sagt Studienautor Koserski.

Und auf diesem Gebiet sind die Defizite bei europäischen Banken noch besonders groß. „Männer werden sehr viel häufiger Vorstandschef oder Vorstand für Finanzen oder für IT. Frauen sind dafür häufiger in weniger gut dotierten Ressorts wie etwa Personal, Marketing oder Kommunikation zu finden“, sagt Studienautorin Jasper. Der insgesamt positive Trend bei den Neubesetzungen führe also nicht zwingend zu einer echten Gleichberechtigung, was Einfluss und Vergütung angehe.

Das Personalressort liegt der Analyse zufolge zu 48 Prozent in Frauenhand, der Marketing-Bereich zu 39 Prozent. Beim Finanzressort liegt der Frauenanteil gerade einmal bei neun Prozent. Zu den wenigen Ausnahmen zählt damit die Finanzchefin der Commerzbank, Bettina Orlopp.

Bei den neu eingestellten Vorständinnen und Vorständen setzt sich das Muster fort: Drei von vier neuen Marketing-Vorständen sind Frauen, aber nur eine von sieben Vorstandschefs. Das führt dazu, dass bis heute gerade einmal sieben der Top-50 Banken von einer Frau angeführt werden. Das gilt etwa für DNB-Chefin Kjerstin Braathen oder Carina Akerstrom, CEO von Svenska Handelsbanken.

Diese Unwucht trägt dazu bei, dass Vorständinnen im Durchschnitt 22 Prozent weniger verdienen als Vorstände. Denn CEOs, IT-Chefs und Finanz-Chefs verdienen in Banken am besten, Personaler und Marketing-Verantwortliche am schlechtesten.

Beim Thema Geschlechtergleichheit zerfallen die Banken nach Beobachtung von Unternehmensberater Koserski in zwei Lager: Es gibt die Institute, die das Thema extrem ernst nehmen und einen Wettbewerbsvorteil darin sehen, auf diesem Gebiet besser zu werden. „Diese Banken optimieren sich so zielstrebig wie andere Banken ihre Kreditprozesse“, sagt er. Bei der norwegischen DNB etwa lasse sich von außen kaum noch Ungleichheit messen. „Und dann gibt es Banken, die gerade einmal das tun, was gesetzlich erforderlich ist.“

Der gesetzliche Druck auf die Geldhäuser wird in den nächsten Jahren noch steigen. Denn im Juni hat die Europäische Union eine Richtlinie beschlossen, die Unternehmen zu mehr Gleichberechtigung in den Führungsgremien verpflichtet. Ab 2026 müssen danach entweder 40 Prozent der Aufsichtsratsposten oder 33 Prozent von Vorstand und Aufsichtsrat für das „jeweils unterrepräsentierte Geschlecht“ reserviert werden.

Gehaltsunterschiede gibt es auch im Aufsichtsrat

Bisher gab es in vielen Ländern schon Vorschriften für eine Frauenquote in Aufsichtsräten. Das dürfte der wesentliche Grund dafür sein, dass der Frauenanteil in Aufsichtsräten schon heute mit einem Anteil 39 Prozent fast doppelt so hoch ist wie im Vorstand. Aufsichtsrätinnen gibt es in allen Top-50 Banken.

Geschlechtsspezifische Unterschiede existieren allerdings auch in den Kontrollgremien, beobachtet BCG-Expertin Rasper: „In vielen Aufsichtsräten gibt es zwischen Männern und Frauen Unterschiede bei der Frage, wer in den wichtigen Ausschüssen sitzt und in wie vielen dieser Gremien. Das wirkt sich auch in der Vergütung aus, die bei Männern im Durchschnitt höher ist.“

