Die Kurse deutscher Großbanken geraten unter Druck. Mit größeren Verwerfungen rechnen Kreditinstitute und Experten aber nicht – aus verschiedenen Gründen.

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank brach die Commerzbank-Aktie am Montag zeitweise um 16 Prozent ein. (Foto: Reuters) Skyline des Frankfurter Bankenviertel

Frankfurt Wie groß die Nervosität nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) auch in Deutschland ist, lässt sich an den Aktienkursen der heimischen Großbanken ablesen. Die Papiere der Commerzbank brachen am Montag zeitweise um 16 Prozent ein. Die Deutsche-Bank-Aktie, die bereits am Freitag um gut sieben Prozent gefallen war, verlor erneut mehr als vier Prozent.

Trotz dieser Rückgänge gehen Experten, Finanzaufseher und die Geldhäuser selbst nicht davon aus, dass es nach der Pleite der Silicon Valley Bank zu großen Verwerfungen am deutschen Bankenmarkt kommen wird. Zwischen dem kalifornischen Geldhaus und den deutschen Instituten gibt es große Unterschiede.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Löst die Pleite der SVB eine Bankenkrise aus, die auch die deutschen Geldhäuser erfasst?

