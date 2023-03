 SVB News: Bankenverband sieht keine direkten Gefahren für deutsche Institute

Kanadische Behörde übernimmt temporär Kontrolle über SVB-Niederlassung

Eine kanadische Aufsichtsbehörde hat vorübergehend die Kontrolle über die Niederlassung der Silicon Valley Bank in Kanada übernommen. Der zuständige Superintendent of Financial Institutions teilt zudem mit, dass die Aufseher auch dauerhaft die Kontrolle über die Vermögenswerte der Bank in Kanada übernehmen wollten.