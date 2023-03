 SVB News: HSBC übernimmt britische Tochter der Silicon Valley Bank

An einer Übernahme des britischen Arms der zusammengebrochenen US-Bank Silicon Valley Bank (SVB) sind offenbar mehrere Bieter interessiert. Die zum japanischen Technologieinvestor SoftBank gehörende OakNorth Bank erwäge eine Offerte für die Sparte, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag. Bei OakNorth war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. ADQ, ein von Abu Dhabi gestützes Investmentvehikel, schaue sich die britische SVB-Sparte ebenfalls an, berichtete „Sky News“. Kreisen zufolge soll darüber hinaus die Clearing-Bank The Bank of London über ein Gebot nachdenken.

Die Regierung in London bemühte sich unterdessen darum, die Folgen des Zusammenbruchs der auch in Großbritannien vertretenen SVB so gering wie möglich zu halten. „Die Regierung behandelt dieses Thema mit hoher Priorität“, sagte Finanzminister Jeremy Hunt. „Die Regierung arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um Schäden für einige unserer vielversprechendsten Unternehmen in Großbritannien zu vermeiden oder zu minimieren.“ Es solle kurzfristig sichergestellt werden, dass Betriebs- und Cashflow-Anforderungen der Kunden der Silicon Valley Bank UK erfüllt werden könnten. Die Bank von England hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass sie vorhabe, den britischen Arm der SVB in ein Insolvenzverfahren zu überführen.