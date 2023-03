SVB News Moody's stuft Ausblick für US-Bankensystem auf „negativ“ – Banken weltweit verlieren halbe Billionen Dollar Börsenwert

Schleweis: „In Deutschland wäre das früher aufgefallen“

Ein Problemfall wie die Turbulenzen um die Silicon Valley Bank seien in Deutschland so kaum möglich, sagt Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis. Denn die Regulierung in Deutschland unterscheide sich von der in den USA. So wäre ein Kollaps der SVB im deutschen Finanzbereich wohl nicht passiert, weil es etwa andere Liquiditätskennziffern gebe. „Das wäre viel früher schon entsprechend aufgefallen.“ Deshalb sei die Situation in Deutschland nicht mit der in den USA zu vergleichen, sagt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).