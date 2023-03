SVB News Neuer CEO appelliert an Wagniskapitalgeber – Banken weltweit verlieren halbe Billionen Dollar Börsenwert

Der neue CEO der Silicon Valley Bank, Tim Mayopoulos, hat in einem Zoom-Call mit Wagniskapitalgebern am Dienstag um deren Vertrauen geworben. Er bat sie darum, ihre Konten bei der Bank bestehen zu lassen – „nicht aus Wohltätigkeit“, sagte der Manager laut Medienberichten, sondern weil es keinen sichereren Ort gebe.

Mayopoulos war am Montag vom amerikanischen Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) zum Vorstandsvorsitzenden der Brückenbank ernannt worden, in die die Einlagen der Silicon Valley Bank übertragen wurden.



Auch die Kredite an die Unternehmen seien sicher, betonte Mayopoulos, der früher bei der Deutschen Bank, beim Hypothekeninstitut Fannie Mae und bei einem Fintech gearbeitet hat.



Die Bank gehörte zu den größten Kreditgebern von Start-ups in Kalifornien. In ihrer Bilanz sind 6,7 Milliarden Dollar Kredite. Bereits am Montag hatte sich der neue CEO in einer E-Mail an die Kunden gewandt und versichert, dass der FDIC alle Einlagen garantiert.