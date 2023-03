Die US-Einlagensicherung hat am Freitag die Kontrolle über die angeschlagene Bank übernommen. Alle Rettungsversuche waren zuvor gescheitert.

Die Titel waren am Donnerstag um über 60 Prozent eingebrochen und verloren am Freitag vorbörslich zunächst erneut über 60 Prozent. (Foto: Bloomberg) Aktienkurs der SVB am Freitag an der New Yorker Börse

New York Im Rekordtempo ist die Silicon Valley Bank in die Pleite geschlittert. Noch am Mittwoch wollte das Institut aus dem kalifornischen Santa Clara neues Kapital einsammeln. Daraufhin war die Aktie eingebrochen. Auch eine Käufersuche blieb erfolglos.

Am Freitagvormittag (Ortszeit) übernahm die US-Einlagensicherung FDIC die Kontrolle über die Bank. Sie will sicherstellen, dass die Bank geordnet abgewickelt werden kann und die Kunden an ihre Gelder kommen, wie die Behörde mitteilte. In den USA sind Guthaben von bis zu 250.000 Dollar versichert.

Es ist die zweitgrößte Pleite einer Bank, deren Kundengelder vom Einlagensicherungsfonds FDIC versichert sind. Die größte Pleite dieser Art war der Zusammenbruch von Washington Mutual in der Finanzkrise 2008.

