SVB-Profiteure Mehr als 15 Milliarden Dollar neue Kundengelder: US-Großbanken profitieren von SVB-Pleite

Denver, Düsseldorf Nach dem Aus für die Silicon Valley Bank (SVB) und zwei weitere kleine US-Institute in der vergangenen Woche schichten Amerikaner ihre Einlagen im großen Stil um. Profiteure sind dabei vor allem die Großbanken JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo. Die Bank of America habe in den vergangenen Tagen mehr als 15 Milliarden Dollar an neuen Einlagen erhalten haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

JP Morgan, Amerikas größte Bank, soll ebenfalls mehrere Milliarden an neuen Kundengeldern erhalten haben.

Nach der überraschenden Pleite der SVB, die die dominierende Bank bei Start-ups und Risikokapitalgebern war, zog es die SVB-Kunden zunächst einmal zu den großen Instituten, die strenger reguliert sind und Turbulenzen besser abfedern können.

Wagniskapitalgeber, die mit ihren Warnungen vor einer möglichen Pleite der SVB einen Bankrun ausgelöst und befeuert hatten, gaben ihren Portfoliofirmen teilweise konkrete Tipps, wo sie ihr Geld in Sicherheit bringen sollten: „Wir empfehlen euch, Maßnahmen zu ergreifen und euer Geld auf Konten großer traditioneller Banken wie JP Morgan, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und ähnliche zu verschieben“, schrieb etwa das Team von Global Founders Capital (GFC) an Dutzende Unternehmen.

Vielen Investoren wurde erst im Moment der Krise bewusst, dass die oft jungen und unerfahrenen Unternehmer oft ihr gesamtes millionenschweres Kapital bei nur einer einzigen kleinen Bank deponiert hatten.

„Wir haben durch den SVB-Vorfall gelernt, dass einige unserer Start-ups Gelder der letzten Runden – in teilweise signifikanter Höhe – bei Banken wie auch Challenger Banken à la Revolut Business oder N26 halten“, sagte Berthold Baurek-Karlic vom Wiener Risikokapitalgeber Venionaire Capital dem Handelsblatt. Er betont, dass gegen solche Banken wie das Londoner Start-up Revolut nichts einzuwenden sei, aber sein Team empfehle nun eine Verteilung auf mehrere Banken.



Auch Sven Weber, Partner der US-Investmentgesellschaft Knightsbridge Advisers, rät Gründern dazu, Konten bei mehr als nur einer Bank zu haben. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Firmen künftig Kunden von einer großen und einer kleinen Bank werden“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Tech-Branche müsse sich nach dem Schock der vergangenen Woche erst einmal neu sortieren.

Die SVB wurde am Freitag überraschend von den Regulierern der Einlagensicherung FDIC geschlossen. Bis Sonntagabend mussten die Kunden davon ausgehen, dass sie große Teile ihrer Einlagen nicht wiedersehen. In den USA sind Einlagen eigentlich nur bis zu der Obergrenze von 250.000 Dollar pro Person und Bank versichert. Nach einer Rettungsaktion am Sonntag war jedoch klar, dass Kunden der SVB sowie der ebenfalls gescheiterten Signature Bank Zugang zu all ihren Geldern bekommen.

Fintech Brex zählt ebenfalls zu den Gewinnern

Doch auch abseits der großen Wall-Street-Häuser gab es Firmen, die von der Situation profitierten. Das Fintech Brex etwa zählt ebenfalls zu den Gewinnern. „Allein am Donnerstag haben wir Milliarden an neuen Kundengeldern bekommen“, erklärte Mitgründer Henrique Dubugras im US-Börsensender CNBC.

Das Fintech richtet sich speziell an Start-ups und hilft ihnen dabei, Gelder auf bis zu neun Banken zu verteilen, um die US-Einlagensicherung bestmöglich auszunutzen. Brex gehörte bereits in der Vergangenheit zu den Banken, die etwa Unternehmern am berühmten Gründerzentrum Y-Combinator als Banking-Partner empfohlen wurde. Brex sei auch in der Lage, neue Konten sehr schnell zu eröffnen. Am vergangenen Wochenende habe die Firma mehr als 3000 neue Kunden gewonnen.

Die Citizens Financial Group mit Sitz in Providence, Rhode Island, meldete, dass sie in den vergangenen Tagen „ein deutlich gestiegenes Interesse von neuen Kunden“ verzeichnet habe. Daher hätten die Filialen der Bank übergangsweise längere Öffnungszeiten.

Und auch bei der auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Schweizer Sygnum Bank mussten Mitarbeiter wohl Überstunden machen. Im Karrierenetzwerk LinkedIn berichtet die Firma von einem „deutlichen Anstieg der Anträge auf neue Bankkonten“. Diese kämen hauptsächlich von international ansässigen Investoren, Vermögensverwaltern und Blockchain-Projekten, die ihre Krypto-Investitionen diversifizieren möchten.

Derweil bleibt zu beobachten, ob noch weitere kleine Banken den Turbulenzen zum Opfer fallen werden. „Die Existenzberechtigung der Regionalbanken steht hier gerade auf dem Spiel und es ist noch unklar, wie das ausgehen wird“, sagte ein Berliner Investor dem Handelsblatt.

Die Investmentfirma GFC etwa warnte ihre Portfoliofirmen explizit, dass weitere Banken in den Sog gezogen werden könnten, vor allem „digitale Banken und andere technologiefokussierte Banken“. Namentlich nannten die Absender Mercury, First Republic, Signature und Pacwest.

