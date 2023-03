SVB Silicon Valley Bank zahlte offenbar kurz vor Kollaps noch Boni aus

Noch am Freitag sollen wenige Stunden vor dem Zusammenbruch des Instituts Leistungsprämien ausgezahlt worden sein. CEO Greg Becker verkaufte Ende Februar ein Millionen-Aktienpaket.

Hat kurz vor dem Zusammenbruch noch Boni angewiesen – und Ende Februar eigene Aktien verkauft. (Foto: Reuters) Greg Becker

Washington Die kalifornische Silicon Valley Bank (SVB) hat einem Medienbericht zufolge kurz vor ihrem Kollaps noch Jahresboni ausgezahlt. Berechtigte Mitarbeiter des Geldhauses hätten wenige Stunden vor der Schließung durch die US-Regierung ihre Leistungsprämien erhalten, berichtet die US-Nachrichtenwebseite Axios am Samstag.

Die auf die Finanzierung von Tech-Start-ups spezialisierte SVB wurde am Freitag von den Aufsichtsbehörden dichtgemacht, nachdem ihre Aktien am Donnerstag an der Wall Street einen Rekord-Tagesverlust verbucht hatten und damit Börsenwerte von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht wurden.

Silicon Valley Bank: Bankchef verkaufte Aktienpaket vor Pleite