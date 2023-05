 Tagesgeld oder Festgeld: Was lohnt für Sparer?

Die Inflation bleibt hoch und die EZB ist mit ihren Zinserhöhungen noch nicht am Ende. Warum das Tagesgeldsparer freuen kann und wieso Festgeldkonten meist nur zweite Wahl sind.

Die Zahl der Tagesgeld-Angebote wächst - worüber können Sparer sich freuen und wovon sollten sie noch die Finger lassen? (Foto: imago images/Panthermedia) Tagesgeld und Festgeld

München Ania Scholz hat derzeit gut zu tun. Sie pflegt die Zinsdatenbank der FMH-Finanzberatung. Beim Tagesgeld kommen derzeit ständig neue Angebote in die Liste. „Die Banken sind derzeit in einem extremen Wettbewerb“, sagt sie. Zuletzt hat die Commerzbank-Tochter Comdirect 3,05 Prozent geboten. Was aber gerade für einen Platz unter den besten zehn Angeboten reicht.

Das bestätigt auch Peter Barkow, Inhaber der gleichnamigen Bankenberatung: „Tagesgeld ist wieder ein aus Bankensicht günstiges Mittel, um neue Kunden zu gewinnen.“ Schließlich könnten die Institute jeden Euro, den sie von ihren Kunden bekommen haben, bei der Europäischen Zentralbank für 3,25 Prozent anlegen. Ein Ende der steigenden Zinsen sehen weder Barkow noch Ania Scholz.

