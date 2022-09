Deutschlands zweigrößte Privatbank passt ihre Strategie an. Im Firmenkundengeschäft reagiert sie auf die Energiekrise und eröffnet neue Repräsentanzen am Golf.

Die Commerzbank rechnet 2022 trotz Belastungen durch den Krieg in der Ukraine mit einem Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro. (Foto: dpa) Bauarbeiten am Logo

Frankfurt Die Commerzbank hat ihre Strategie überarbeitet und setzt künftig auf noch weniger Filialen in Deutschland. Der Vorstand habe beschlossen, künftig nur noch mit 400 statt der ursprünglich geplanten 450 Niederlassungen zu operieren, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt. Der Grund dafür seien Personalmangel sowie die verstärkte Nutzung von Onlinebanking.

Darüber hinaus reagiert die Bank auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aufgrund der veränderten Energieherkunftsländer und der Verschiebung von Lieferketten der Firmenkunden will das Institut Finanzkreisen zufolge Repräsentanzen in den Golfstaaten auf- oder ausbauen. Zudem soll die Filiale in Singapur gestärkt werden, um von dort nachhaltige Energieprojekte zu begleiten.

Ausgebaut werden soll außerdem das Direktbankangebot für kleinere Firmenkunden mit weniger Beratungsbedarf. Zur Jahresmitte benutzten rund 3000 Bestandkunden das Angebot, bis Jahresende soll diese Zahl nun verdoppelt werden. Ab 2023 will das Institut mit der Direktbank verstärkt um Neukunden werben.

