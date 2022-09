Target-Projekt Banken sorgen sich wegen möglicher Störungen im Zahlungsverkehr

Die Institute wollen mit der Bundesbank über Probleme bei einer Systemumstellung sprechen. Sie bemängeln bislang nicht behobene Fehler sowie eingeschränkte Testmöglichkeiten.

Target soll für Effizienz sorgen. (Foto: Reuters) Frankfurter Bankenskyline

Frankfurt Bei den deutschen Geldhäusern steigt im Vorfeld einer großen Reform im Zahlungsverkehr die Nervosität. Die Banken bemängeln, dass es bei den Vorbereitungen für die geplante Einführung eines neuen Abwicklungssystems für Zahlungen und Wertpapiergeschäfte (Target-Projekt) am 21. November gewaltig hakt.

„Unsere Sorge um eine erfolgreiche Stichtagsumstellung hat leider erheblich zugenommen“, schrieb die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) in einem Brief an Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz. Nicht behobene Fehler im Testsystem und die Tatsache, dass Tests nach wie vor nur eingeschränkt möglich seien, seien besorgniserregend. „Die Risiken für die Funktionsfähigkeit des Zahlungsverkehrs und damit der gesamten Wirtschaft sind weiterhin erheblich.“