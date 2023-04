Tariferhöhung Sparkassen-Gehälter steigen um mehr als zehn Prozent

Die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst lässt ab März 2024 auch die Gehälter für die Mitarbeiter der Sparkassen steigen. Zudem winkt den Angestellten ein Inflationsausgleich.

Welche Mehrkosten durch die Tariferhöhung auf die Sparkassen zukommen, ist noch unklar. (Foto: imago/Horst Galuschka) Sparkasse

Die Einigung in der Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, die Samstagnacht in Potsdam erzielt wurde, betrifft auch die Mitarbeiter der deutschen Sparkassen. Ab März 2024 steigen wahrscheinlich die Gehälter, vorher gibt es noch Inflationsausgleichsgelder. Die Gewerkschaft Verdi hat an zwei Beispielen für Bloomberg News berechnet, was das genau bedeutet.

Ein Privatkundenberater einer Sparkasse (in Entgeltgruppe E9a/Stufe 5) mit derzeit 4.005,11 Euro brutto Monatseinkommen bekommt ab 1. März nächsten Jahres 4.436,39 Euro als monatliches Bruttogehalt – das heißt 431,28 Euro oder 10,77 Prozent mehr. Zudem gibt es für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 ein Inflationsausgleichsgeld von 1.240 Euro netto, für die Zeit vom Juli 2023 bis Februar 2024 kommen dann noch einmal monatlich 220 Euro netto hinzu.

Ein Serviceberater einer Sparkasse (in Entgeltgruppe E6/Stufe 3) mit derzeit 2.997,10 Euro brutto Monatseinkommen erhält derweil ab 1. März nächsten Jahres 3.372,94 Euro als monatliches Bruttogehalt – das heißt 375,84 Euro oder 12,5 Prozent mehr. Zudem gibt es auch in diesem Fall für den Zeitraum 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 ein Inflationsausgleichsgeld von 1.240 Euro netto. Vom Juli 2023 bis Februar 2024 kommen auch hier monatlich 220 Euro netto hinzu. Welche Mehrkosten auf die Sparkassen zukommen, ist noch unklar. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband erklärte am Dienstag, er sei nicht Tarifpartei und könne das finanziell nicht einordnen. Zudem müsse das Tarifergebnis erst auch noch offiziell übernommen werden. Verdi wiederum startet eine Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis. Am 15. Mai soll die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst final entscheiden.