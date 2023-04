Technische Probleme Online-Banking der Commerzbank ausgefallen

Die Kunden der Bank können aktuell online keine Geschäfte tätigen, wie das Institut per Kurznachrichtendienst mitteilte. Man arbeite an einer Lösung, heißt es dort.

Die Bank hat aktuell mit technischen Problemen beim Online-Banking zu kämpfen. (Foto: Reuters) Commerzbank

Frankfurt Technische Probleme haben am Freitag das Online-Banking der Commerzbank zeitweise lahmgelegt. „Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung“, teilte das Geldhaus am Nachmittag via Twitter mit. „Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.“ Die Online-Marke Comdirect sei von der Störung nicht betroffen, sagte eine Commerzbank-Sprecherin in Frankfurt.

Zu möglichen Ursachen äußerte sich die Bank zunächst nicht. Commerzbank und Comdirect haben zusammen elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland, davon knapp acht Millionen bei der Commerzbank.

