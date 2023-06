Übernahme GAM-Finanzchefin tritt ab – Liontrust-Angebot formell gestartet

Liontrust will wie bereits zuvor angekündigt GAM vollständig übernehmen. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. Juni beginnen und am 25. Juli enden.

GAM hat seinen Sitz in der Schweizer Finanzmetropole. (Foto: dpa) Zürich Der schlingernde Schweizer Fondsmanager GAM Holding AG meldete am Dienstag den offiziellen Start des Übernahmeangebots der Londoner Liontrust Asset Management, die ihren Prospekt veröffentlicht hat. Finanzchefin Sally Orton erklärte indessen ihren Rücktritt – „unabhängig“ von dem Angebot, wie die Firma erklärte. Orton ist seit weniger als einem Jahr im Amt und wird durch einen den früheren Finanzchef Richard McNamara ersetzt, der bis zum Abschluss der Übernahme durch Liontrust im Amt bleiben soll, so GAM in einer Mitteilung. Liontrust will wie bereits zuvor angekündigt GAM vollständig übernehmen und bietet dafür 0,0589 eigene Aktien je GAM-Aktie – was zum Schlusskurs von Montag 52 Rappen je Aktie bzw. 84 Millionen Franken insgesamt entspricht. GAM schlossen am Montag bei 56,3 Rappen. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. Juni beginnen und am 25. Juli enden. Die Ergebnisse sollen im August veröffentlicht werden. „Der Verwaltungsrat von GAM empfiehlt den Aktionären weiterhin mit Nachdruck, das Angebot von Liontrust anzunehmen“, erklärte der Fondsmanager. Der Verwaltungsrat selbst, die Geschäftsleitung und einige Großaktionäre haben bereits erklärt, dass sie ihre Aktien andienen werden. Eine Investorengruppe, zu der auch der französische Telekom-Milliardär Xavier Niel gehört, ficht das Angebot an und behauptet, dass es das Unternehmen unterbewertet. Als Teil ihrer Opposition versucht sie, den Vorstand zu entmachten und ihre eigenen Direktoren einzusetzen. Mehr: Schweizer Vermögensverwalter GAM wird von Liontrust übernommen Hinweis an die Redaktion >> Bloo