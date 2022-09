Übernahme Gefrage Einlagen: Warum die OLB die Degussa Bank kauft

Frankfurt Die Oldenburgische Landesbank (OLB) stemmt den nächsten Zukauf. Das Institut übernehme für 220 Millionen Euro die Degussa Bank, teilten die Niedersachsen am Mittwochabend mit und bestätigten damit eine Exklusivmeldung des Handelsblatts. Die OLB kam Ende 2021 auf eine Bilanzsumme von 24,6 Milliarden Euro und ist damit etwa viermal so groß wie die Degussa Bank.

„Mit der Übernahme stärken wir unsere deutschlandweite Präsenz im Privatkundengeschäft“, sagte OLB-Chef Stefan Barth. „Wir übernehmen 340.000 Privatkunden, wodurch unsere Privatkundenzahl konzernweit auf rund eine Million steigen wird.“ Die OLB ist im Nordwesten Deutschlands stark vertreten, wirbt seit einiger Zeit aber auch in anderen Teilen der Republik um Sparerinnen und Sparer.

Die Degussa Bank ist eine sogenannte Worksite-Bank. Sie betreibt knapp 60 Mini-Filialen auf den Betriebsgeländen von Dax-Konzernen und großen Familienunternehmen. Kunden können dort zum Beispiel in der Mittagspause ihre Bankgeschäfte erledigen.

Das Institut hat Kredite in Höhe 4,5 Milliarden Euro ausgereicht und verfügt über Privatkundeneinlagen von fünf Milliarden Euro. „Das hat bei der Übernahme eine wichtige Rolle gespielt, da Kundeneinlagen seit der Zinswende für Banken wieder attraktiv sind“, sagte Barth dem Handelsblatt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Degussa Bank gehört mehrheitlich Christian Olearius und Max Warburg. Beide sind wegen der Verwicklungen der M. M. Warburg Bank in den Cum-Ex-Skandal finanziell unter Druck geraten. Das soll Insidern zufolge auch ein Motiv für den Verkauf der Degussa Bank gewesen sein.

Die Warburg Bank und ihre Fondstochter Warburg Invest haben in den Jahren 2006 bis 2011 bei Geschäften zulasten der Steuerkasse mitgemischt. Dafür müssen die Bankgesellschafter nun geradestehen. Insgesamt dürften sich die Belastungen auf mehrere Hundert Millionen Euro belaufen. Gegen Olearius hat die Staatsanwaltschaft Köln wegen schwerer Steuerhinterziehung Anklage erhoben. Es gilt als wahrscheinlich, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Max Warburg ist beschuldigt. Beide beteuern ihre Unschuld.

Die Degussa Bank schreibt aktuell noch rote Zahlen

Der Kaufpreis für die Degussa Bank entspricht rund 60 Prozent des Buchwertes des Instituts. An der Börse werden andere Banken aktuell niedriger bewertet: die Deutsche Bank mit 35 Prozent ihres Buchwertes, die Commerzbank mit 37 Prozent.

Aus Sicht von OLB-Chef Barth ist die höhere Bewertung der Degussa aber gerechtfertigt. Die OLB zahle 220 Millionen Euro und bekomme beim Abschluss der Transaktion Kapital in Höhe von 357 Millionen Euro. „Wir können damit weit mehr als unsere Restrukturierungskosten abdecken, die wir brauchen, um unsere mittelfristigen Ziele mit der Degussa zu erreichen.“

Aktuell schreibt die Degussa Bank rote Zahlen. Das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen beträgt rund 110 Prozent. Barth ist aber zuversichtlich, dass sich das Institut nach der Übernahme schnell sanieren lässt.

„Ein großer Vorteil dabei ist, dass wir beide auf dem gleichen Kernbankensystem arbeiten. Dadurch können wir die Systeme einfacher zusammenführen und die notwendigen Effizienzen heben, damit die Degussa Bank schon bald wieder profitabel arbeitet.“

Für die rund 600 Mitarbeiter der Degussa Bank sind die Zukunftsaussichten unterschiedlich. „Die Mitarbeiter im Kundengeschäft, in den Filialen, wollen wir behalten“, betont Barth. In der Verwaltung und im Backoffice gebe es dagegen einige Redundanzen. „.In diesem Bereich werden voraussichtlich einige Stellen wegfallen.“

Ein Börsengang der OLB ist frühestens 2023 realistisch

Die OLB gehört den Finanzinvestoren Apollo und Grovepoint sowie dem US-Pensionsfonds TRS. Das Institut hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Banken übernommen. Der Degussa-Kauf ist laut Barth nun jedoch die erste Akquisition, die das Institut ausschließlich aus Eigenmitteln stemmt. „Wir brauchen dafür kein frisches Geld von unseren Eigentümern.“

Die OLB-Eigner wollen die Bank perspektivisch an die Börse bringen. Wegen der Unsicherheit an den Märkten und der Eintrübung der Wirtschaft ist dies Insidern zufolge jedoch frühestens 2023 möglich. Auch der Degussa-Kauf deutetet darauf hin, dass kurzfristig kein Börsengang ansteht.

Barth weist jedoch darauf hin, dass sein ehemaliger Arbeitgeber, die österreichische Bawag Bank, 2017 zu einem Zeitpunkt an die Börse ging, als sie den Kauf der Südwestbank angekündigt, aber noch nicht abgeschlossen hatte. „Eine Transaktion ist also grundsätzlich kein Hindernis.“ Generell liege die Entscheidung über einen Börsengang aber bei den Eigentümern.

Mehr: Börsenaspirant Oldenburgische Landesbank kauft zu