Übernahme Investorengruppe kündigt konkurrierendes Angebot für Fondshaus GAM an

Zürich Die britische Liontrust bekommt bei der geplanten Übernahme des krisengeplagten Schweizer Fondshauses GAM Holding Konkurrenz. Eine Investorengruppe um den französische Milliardär Xavier Niel kündigte am Dienstag ein Kaufangebot für bis zu 17,5 Prozent der GAM-Aktien zum Preis von 0,55 Franken je Titel an.

Die Gruppe bestehend aus Niels NewGAMe und dem Vermögensverwalter Bruellan hält bereits 9,6 Prozent der Anteile und opponiert gegen die ihrer Ansicht nach zu niedrige Liontrust-Offerte. Sie will GAM sanieren und mit dem Kaufangebot nach eigenen Angaben Aktionären, die die Restrukturierung nicht mittragen wollen, die Möglichkeit zum Ausstieg bieten.

>> Lesen Sie hier: Schweizer Vermögensverwalter GAM wird von Liontrust übernommen

Liontrust will GAM im Tausch für eigene Aktien übernehmen. Die Andienfrist für das Angebot der Briten, das GAM mit 107 Millionen Franken bewertet, läuft noch bis 25. Juli. Der größte GAM-Aktionär Silchester kündigte an, seine Anteile Liontrust zu geben. Die Investorengruppe will den Prospekt für ihre GAM-Offerte am 17. August veröffentlichen. An der Börse machten die GAM-Aktien einen Kurssprung von 15 Prozent auf 0,48 Franken.

Mehr: Schweizer Unternehmer legt Konkurrenzangebot für Fondshaus GAM vor