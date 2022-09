Übernahme Oldenburgische Landesbank kauft die Degussa Bank

Frankfurt Die Oldenburgische Landesbank (OLB) stemmt vor ihrem geplanten Börsengang die nächste Übernahme. Das Institut habe am Dienstagabend den Vertrag zum Kauf der Degussa Bank unterschrieben, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.

Der Kaufpreis betrage gut 200 Millionen Euro, sagten zwei der Insider. Die OLB und die Degussa Bank wollten sich dazu zunächst nicht äußern.

Die OLB gehört den Finanzinvestoren Apollo und Grovepoint sowie dem US-Pensionsfonds Teacher Retirement Systems of Texas. Nach der Übernahme durch das Investorenkonsortium 2017 fusionierte das Oldenburger Institut mit der bereits zuvor von Apollo gekauften Bremer Kreditbank und dem Bankhaus Neelmeyer, später dann noch mit der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank.

Im Juni hatte die OLB bereits angekündigt, der niederländischen NIBC Bank zusammen mit der Versicherungsgesellschaft ASR ein rund 500 Millionen Euro schweres Kreditportfolio abzukaufen. Es besteht aus Darlehen an hochverschuldete Unternehmen, sogenannten Leveraged Loans.

Die Eigentümer der OLB wollen die Bank, die Ende vergangenen Jahres eine Bilanzsumme von 25 Milliarden Euro aufwies, in absehbarer Zeit verkaufen. Insidern zufolge peilen sie eine Bewertung von deutlich über einer Milliarde Euro an – und haben für die Vorbereitungen bereits die Deutsche Bank, Goldman Sachs und die UBS mandatiert. Aufgrund der großen Unsicherheit an den Märkten und der Eintrübung der Wirtschaft rechnen Insider mit einem Börsengang allerdings frühestens nächstes Jahr.

Degussa Bank gehört mehrheitlich Christian Olearius und Max Warburg

Die Degussa Bank AG beschäftigte im vergangenen Jahr gut 600 Mitarbeiter und kam auf eine Bilanzsumme von 6,2 Milliarden Euro. Das Institut gehört mehrheitlich Christian Olearius und Max Warburg. Beide sind wegen der Verwicklungen der Hamburger M.M. Warburg Bank in den Cum-Ex-Skandal finanziell stark unter Druck geraten. Auch das soll ein Motiv für den Verkauf der Degussa Bank gewesen sein.

Die Warburg Bank und ihre Fondstochter Warburg Invest haben in den Jahren 2006 bis 2011 bei den Geschäften zulasten der Steuerkasse mitgemischt. Dafür müssen die Bankgesellschafter nun geradestehen. Einen Großteil der Steuern hat die Bank bereits an das Finanzamt zurückgezahlt. Insgesamt werden sich die Belastungen auf mehrere Hundert Millionen Euro belaufen.

Gegen Olearius hat die Staatsanwaltschaft Köln wegen schwerer Steuerhinterziehung bereits Anklage erhoben. Es gilt als wahrscheinlich, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Max Warburg ist beschuldigt. Beide haben bisher stets ihre Unschuld beteuert.

