Übernahme UBS will Bericht zufolge Credit Suisse Banker in Asien übernehmen

Die Schweißer Großbank will so ihr Asien-Geschäft ausbauen. Insgesamt über hundert Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Die Übernahme dürfte in den nächsten Tagen vollzogen werden. (Foto: IMAGO/Future Image) Credit Suisse

Bangalore Die Schweizer Großbank UBS will einem Agenturbericht zufolge nach der Übernahme der Credit Suisse (CS) ihr Asien-Geschäft mithilfe der CS-Mitarbeiter ausbauen. Die Bank befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um mehr als 100 Investmentbanker unter anderem in Südkorea, Thailand, Vietnam und Indien zu übernehmen, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültige Anzahl hänge von den Aufsichtsbehörden ab.

Die UBS reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme. CS lehnte einen Kommentar ab.

Im Mai berichteten Insider, dass vor allem im Investmentbanking sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika Angestellte den Konzern wegen der unsicheren Jobaussichten verlassen wollten. Die im März angekündigte Übernahme dürfte früheren UBS-Angaben zufolge in den kommenden Tagen vollzogen werden.

