Übernahme UBS will CS-Mitarbeiter in Asien eingliedern – Übernahme vor Vollzug

Die Schweizer Großbank will einem Bericht zufolge ihr Asien-Geschäft ausbauen. Die Bank teilte unabhängig davon mit, die Übernahme der Credit Suisse am 12. Juni abschließen zu wollen.

Die Übernahme dürfte in den nächsten Tagen vollzogen werden. (Foto: IMAGO/Future Image) Credit Suisse

Bangalore Die Schweizer Großbank UBS will einem Agenturbericht zufolge nach der Übernahme der Credit Suisse (CS) ihr Asien-Geschäft mithilfe der CS-Mitarbeiter ausbauen. Die Bank befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um mehr als 100 Investmentbanker unter anderem in Südkorea, Thailand, Vietnam und Indien zu übernehmen, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültige Anzahl hänge von den Aufsichtsbehörden ab.

Die UBS reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme. CS lehnte einen Kommentar ab.

Im Mai berichteten Insider, dass vor allem im Investmentbanking sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika Angestellte den Konzern wegen der unsicheren Jobaussichten verlassen wollten.

UBS erwartet Abschluss der Übernahme für 12. Juni

Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse soll am 12. Juni vollzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt werde die Credit Suisse in der UBS aufgehen, teilte die UBS am Montag in Zürich mit. Der Vollzug stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die US-Börsenaufsicht SEC dem Vorhaben zustimme. Auch müsse die UBS selbst die übrigen Vollzugsbedingungen als erfüllt ansehen oder auf deren Einhaltung verzichten. Die Aktien der Credit Suisse und ihre US-Hinterlegungsscheine (ADS) würden dann von der Schweizer Börse Six und der New Yorker Börse Nyse genommen.