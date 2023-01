Übernahmen Finanzinvestor McWin übernimmt Restaurantkette L’Osteria

Die Investmentgesellschaft McWin übernimmt die L’Osteria-Gruppe. Die Transaktion bewertet den Anbieter italienischer Gerichte mit 400 Millionen Euro.

Man sei der „festen Überzeugung“, dass L’Osteria das Potenzial habe, die marktführende Restaurantgruppe in Europa zu werden, erklärte Henry McGovern, Gründungspartner bei McWin. (Foto: L'Osteria) Die Restaurantkette L’Osteria

Frankfurt Die Restaurantkette L’Osteria bekommt einen neuen Eigentümer. Die auf Systemgastronomie und Lebensmitteltechnologien spezialisierte Investmentgesellschaft McWin gab am Dienstag eine Mehrheitsbeteiligung von rund zwei Dritteln der Anteile an der Restaurantgruppe bekannt.

Die Transaktion bewertet das Unternehmen nach Angaben von McWin mit circa 400 Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Gründer Klaus Rader und Friedemann Findeis bleiben weiterhin als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt.

Die L’Osteria-Gruppe betreibt aktuell 157 Restaurants und beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeitende im deutschsprachigen Raum (DACH), in Großbritannien, in Frankreich, in Luxemburg, in den Niederlanden und der Tschechischen Republik.

Die Beteiligung an L’Osteria erfolgt aus dem im August vergangenen Jahres aufgelegten 525 Millionen Euro schweren McWin Restaurant Fund (MRF). Eine Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority ist der größte Geldgeber des Fonds.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen